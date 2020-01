Este posibilă “vinieta oxigen” şi la Focşani? Cum stăm cu spaţiul verde în municipiu şi ce soluţii are administraţia pentru un oraş mai verde

Focşaniul este, categoric, un oraş deficitar la capitolul spaţii verzi. Dacă înainte de 1989 în oraş se mai putea respira deoarece fiecare cetăţean avea la dispoziţie 14 metri pătraţi de spaţiu verde, în momentul de faţă situaţia este mai mult decât alarmantă.

Nici măcar faptul că în ultimii zece ani populaţia oraşului s-a redus cu 25% nu rezolvă această problemă. În Focşani, dacă în 2015 suprafaţa de spaţiu verde era de 10,4 mp/locuitori, în anul 2017 spaţiu verde s-a redus la 10,2 mp, deşi în 2016 a existat o tendinţă de creştere, suprafaţa fiind atunci de 10,12 mp.

Primăria Focşani avea obligaţia de a întocmi un program de etapizare pentru extinderea zonei de spaţiu verde, la 26 de mp pentru fiecare locuitor, aşa cum prevăd normativele europene. Primarul Cristi Misăilă a găsit o soluţie simplistă şi a stabilit ca în noul PUG al municipiului să atragă în intravlan peste 150 de hectare de păşune, considerând că aşa se rezolvă deficitul de spaţiu verde. Istoricul Florin Dîrdală, de la arhivele Naţionale-Filiala Vrancea spune că dacă nu se iau măsuri repede pe focşăneni îi va paşte o taxă care se aplică de anul acesta în Bucureşti, vigneta de oxigen.

“Pe marginea discuţiilor aprinse legale de introducerea vignetei de oxigen la Bucureşti, contestată de cei nemulţumiţi, dar şi mult apreciată de numeroşi locuitori ai Capitalei, rămâne activa şi pentru locuitorii oraşului nostru o întrebare simplă: oare nu se va întâmpla acest lucru şi la noi acasă, deoarece din acte, hărţi, comunicate ale municipalităţii şi articole din presa rezulta o situaţie nu chiar roză după cum urmează:

Dintr-un plan al PUG municipiul Focşani întocmit anul 1992 regăsim situaţia zonelor verzi, a parcurilor, a complexelor sportive. Conform acestei planşe fiecare focşănean avea repartizat pe cap de locuitor aproximativ 6,3 mp, puţin în comparaţie cu media pe ţara de 16,9 mp. Peste douăzeci de ani de atunci, adică în MEMORIUL GENERAL al PLANULUI URBANISTIC GENERAL, MUNICIPIUL FOCŞANI-proiect -29.02.2012, socoteala era tot proastă, consemnându-se ca zona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 100,43 ha, reprezintă o suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de aproximativ 9,7 mp (la o populaţie de 98.146locuitori), reprezentând 5,52% din suprafaţa intravilanului existent. Suprafaţa este sub media prevăzută pentru un oraş cu un număr de locuitori situat între 50.000 şi 100.000 de locuitori, unde normele prevăd o suprafaţă de 26 mp/cap de locuitor. Peste toate acestea a picat şi raportul Agenţiei de Protecţia Mediului în care se întărea sec acelaşi verdict neplăcut: “Vrancea şi în mod deosebit oraşul Focşani are o situaţie net deficitară privind suprafaţa medie a spaţiului verde pe locuitor, dacă avem în vedere că norma OMS este de 50 mp pe locuitor, iar prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 17 octombrie 2007, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2013”. Adevărul de Focşani relatează povestea mai departe constatând că dacă în 2015 suprafaţa de spaţiu verde era de 10,4 mp/locuitor, în anul 2017 spaţiu verde s-a redus la 10,2 mp, deşi în 2016 a existat o tendinţă de creştere, suprafaţa fiind atunci de 10,12 mp. Având în vedere toate acestea şi probabil că şi de frica unor amenzi în urmă cu un an primarul a precizat că va atrage în intravilan peste 140 de hectare din cele 152 de hectare de păşuni aflate în proprietatea Municipiului, păşuni care se află în zona Mândreşti-120 de hectare, în zona Aviaţiei-8 hectare şi în zona Vâlcele-12 hectare. Cert este că viitorul pe această chestiune este destul de nesigur şi probabil că niciodată aceste aspecte nu se vor rezolva pe deplin. Dar se mai poate c\rpi pe ici, pe colo şi asta cât mai repede.Astfel, în primul rând să mulţumim fostei Comunităţii Armeneşti care a păstrat neatins un mic colţ de verdeaţă pe strada Republicii la nr 6, unde şi în prezent, ca şi în anul 1970, terenul respectiv (vreo 700 de mp ) era şi este folosit ca parc de odihnă amenajat cu bănci. Totodată cartierele Măgura, Bahne şi Brăilei au locuinţe joase, cu un coeficient de ocupare a terenului redus precum şi celelalte cartiere (Obor, Tăbăcari, Militari ), cu clădiri având regim mic de înălţime şi cu un coeficient de ocupare nesemnificativ pot contribui la creşterea întinderii spaţiului verde sau măcar a condiţiilor de mediu. Bineînţeles şi ideile actualului primar nu merita neglijate inclusiv cea a predecesorului acestuia, care spera pe vremuri că poate atrage în categoria spatiilor verzi şi terenurile unităţilor militare din zona de sud a oraşului. Acest lucru nu părea tocmai o prostie , având în vedere întinsul câmp de instrucţie de pe Centura de ocolire a oraşului, care evident nu mai pare atât de util nevoilor Armatei Române. Indiferent cum se va proceda trebuie găsite repede nişte soluţii, să nu ne trezim în curând şi noi cu o vignetă de oxigen dedicată şi adaptată oraşului Focşani”, spune Florin Dîrdală.