„Emisari“ trimişi din casă-n casă să cheme copii săraci la şcolile profesionale. Campania unică iniţiată în Vrancea

Dacă în ţară sunt peste 5.000 de elevi care urmează cursurile învăţământului dual, în judeţul Vrancea acest tip de sistem educaţional a murit din faşă, deşi toată lumea îl anunţa promiţător. Se întâmpla în urmă cu doi ani, când s-au făcut toate demersurile să funcţioneze, pentru prima dată după 1989, o clasă de 20 de locuri de învăţământ dual, cu specializarea “operator-confecţioner”.

La vremea respectivă, Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” din Focşani încheiase un contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor din învăţământul dual cu cea mai mare fabrică de confecţii din Focşani, SC Pandora Prod SRL, firmă care are peste 1.000 de angajaţi. Scopul era ca la finele proiectului, prevăzut să se deruleze pe o perioadă de 41 de luni, să fie pregătiţi muncitori calificaţi pentru industria confecţiilor textile.

Cointeresată în această acţiune pe termen lung, firma Pandora a dorit să-şi formeze muncitori calificaţi şi chiar s-a implicat în organizarea unei campanii de informare în tot judeţul Vrancea, prezentându-şi oferta şcolară în nu mai puţin de 15 unităţi gimnaziale. După două etape de înscrieri la Şcoala Duală rezultatul a fost unul dezastruos: niciun elev nu a dorit să urmeze o şcoală profesională la finalul căreia să fie sigur de un loc de muncă.

Acum, Inspectoratul Şcolar Vrancea vrea să resusciteze acest tip de învăţământ şi până pe data de 11 martie va demara o campanie de promovare a învăţământului în toate şcolile gimnaziale din judeţ, marea lor majoritatea fiind mediul rural. Angajaţii IŞJ vor merge chiar din casă-n casă ca să-i convingă pe părinţi să nu-şi dea copiii la licee considerate „bune“ dacă nu au aptitudini spre învăţat, ci să-i orienteze spre şcoli profesionale, mai ales că vor avea parte şi de burse de 200 de lei, respectiv 400 de lei în cazul învăţământului dual şi vor învăţa şi o meserie.

„De foarte mulţi ani învăţământul românesc promovează rezultatele olimpiadelor, în principal, la matematică, română, engleză etc, dar nu am reuşit să promovăm şi talentul şi calităţile copiilor în multe alte domenii. Din punctul meu de vedere, un copil talentat la dans, de exemplu, este la fel de bun ca unul talentat la matematică. Nu în ultimul rând ne propunem să încercăm să schimbăm puţin mentalitatea părinţilor faţă de şcoala profesională şi învăţământul dual”, declară inspectorul general adjunct al IŞJ Vrancea, Gabriela Marchitan.

În cadrul campaniei vor fi prezentate meseriile relevante în care se pot forma elevii. Proiectul se numeşte "Caravana meseriilor".

Pentru anul şcolar 2020-2021, oferta pentru învăţământul profesional este de 24 de clase în tot judeţul, care ar putea înregimenta 600 de elevi. Unul dintre liceele care cuprinde cei mai mulţi elevi la şcoala profesionale este Colegiul Tehnic Traian Vuia, care oferă şi cei mai mulţi oameni ai muncii care îşi găsesc uşor un job după absolvire. Service-urile auto au nevoie de angajaţi pregătiţi încă de pe băncile şcolii.





Avantajele învăţământului profesional

La învăţământul profesional, cu durata de trei ani, în primul an de studiu pregătirea teoretică reprezintă 80%, în timp ce pregătirea practică reprezintă 20%. În al doilea an de învăţământ, ponderea pregătirii teoretice scade la 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe partea practică, cu o pondere de 60%. În al treilea an de învăţământ, se va aloca şi mai mult timp pregătirii practice,72% din totalul formării, iar teoria va avea o pondere de 28%. După încheierea celui de-al treilea an de studiu, elevul are chiar posibilitatea să se înscrie în învăţământul liceal tehnologic, unde poate absolvi inclusiv cu o diplomă de Bacalaureat.

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar, prin burse profesionale. Fiecare elev înscris în învăţământul profesional primeşte o bursă de 200 de lei de la bugetul de stat, respectiv minimum 400 de lei (200 de la stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract de practică) dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

În plus, elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii.