Elevii au ascuns în ghiozdane florile pentru învăţătoare şi profesoare în prima zi de şcoală. Florăriile, cea mai neagră zi din istoria învăţământului

Anul şcolar 2020-2021 a debutat luni fără fastul obişnuit, fără festivităţile de deschidere din curţile şcolilor, tradiţie întreruptă de pandemia de coronavirus.

În plus, oficialii din învăţământ au transmis elevilor, ca recomandare, să nu ducă flori la şcoală, din considerentul că prin transmiterea din mâna elevului în cea a profesorului ar putea rezultat o sursă de infecţie care să ducă în final la declanşarea bolii momentui.

Din acest punct de vedere, florăriile au traversat una dintre cele mai negre zile din istoria începutului de an şcolar, asta în condiţiile în care s-au pregătit şi de această dată cu flori.

“Toate florăriile s-au aprovizionat pentru deschiderea noului an şcolar. A venit însă recomandarea ca elevii să nu mai ducă flori la şcoală şi de aici s-a declanşat întreaga problemă. Nu este şi cazul meu, pentru că în general comenzile pe care le-am primit dinainte le-am dus la bun sfârşit. Eu nu am rămas decât cu florile pe care le-am achiziţionat în plus. Ştiu însă colege din branşă care au pierdut pe linie, în sensul că părinţii au comandat buchete de flori, chiar scumpe unele, iar când au auzit de recomandarea oficialilor din învăţământ au mers la florării şi şi-au luat avansurile înapoi, renunţând la buchetele comandate”, ne spune Mihaela Meca, proprietara unei florării cunoscute din Focşani.



Potrivit acesteia, care este la rândul ei mamă a doi copii care luni au mers la şcoală, comparativ cu anii trecuţi, când părinţii pregăteau buchete frumoase şi valoroase pentru învăţătoare şi profesori, de data aceasta cei care s-au încumetat să vine cu flori la şcoală au ales buchete simple.

“Cred că undeva la 40% din copii au dus flori la şcoală. Toţi căutau să le ascundă cât mai bine, inclusiv eu am primit comenzi ca florile să fie cu codiţa cât mai scurtă, să încapă într-un ghiozdan. Copiii au lăsat buchetele pe catedră, nu s-au mai îmbrăţişat cu profesorii”, ne-a mai spus Mihaela Meca.

De altfel, acelaşi interes scăzut pentru cumpărarea de flori s-a manfestat şi în cel mai aglometar loc de unde părinţii şi elevii procură flori, Piaţa Agroalimentară Moldova, unde vânzările au fost ca într-o zi obişnuită.

Dezastru şi în online

Şi florăriile online au trăit aceeaşi experienţă tristă la început de an şcolar.

“Noi nu am fost deloc solicitaţi pentru prima zi de şcoală. De fapt, nici nu ne aşteptam să fie altfel, chiar dacă ne-am pregătit şi am făcut publicitate în sensul acesta. Probabil că elevii tot s-au dus cu o floare la şcoală şi au procurat-o din altă parte decât din zona online”, ne-a proprietara Florăriei Focşani.

