Doi agenţi din Vrancea, eroii zilei pentru Poliţia Română. Cum au salvat de la moarte un boboc de raţă

Doi poliţişti de la Postul Garoafa, judeţul Vrancea, au ajuns vedete pe pagina de Facebook a Poliţiei Române, după ce au salvat un bococ de raţă dintr-un canal.

"Mac-mac… dar nimic în jur. Adrian şi Tudor, de la Postul de Poliţie Garoafa, judeţul Vrancea, au auzit acest sunet, dar prin preajmă nu se vedea nimic care să le fi indicat sursa. Nici nu avea cum, pentru că sunetul se auzea chiar de sub ei, din canalul de colectare a apei pluviale de la marginea DN2 E85, care era acoperit cu beton. Adrian a scos puiul din canal ,,şi pentru că toate acestea trebuiau să parte un nume”, poliţiştii l-au numit Vlăduţ. ”De azi îl strigăm pe nume. Nu o să fie doar un boboc în plus la numărătoare. Acum face parte din familie!” Pentru Vlăduţ, cei doi colegi au fost oamenii potriviţi la locul potrivit, iar Mihai nu este la prima sa intervenţie salvatoare. La fel a procedat şi în anul 2017, când, alături de colegul lui Alexandru, a intervenit pentru a salva o femeie care se afla blocată într-un autoturism căzut în râul Putna. Aceasta se refugiase în partea din spate a maşinii, întrucât apa intrase în vehicul, iar poliţiştii au scos-o teafără de acolo. Felicitări, colegi! Suntem mândri voi! Viaţa are prioritate, indiferent despre cine vorbim! P.S.: pentru şoferii care claxonau atunci când poliţiştii căutau în canal: nu scăpaseră cheile de la Logan, îl salvau pe Vlăduţ", scrie pe pagina de facebook a Poliţiei Române.

