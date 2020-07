Dezastrul agenţiilor de turism, provocat de criza COVID-19. Cum ar trebui să intervină statul

Printre domeniile de activitate cele mai afectate de pandemia de COVID-19 se numără turismul. Agenţiile de turism, cele care îi ajută pe oameni să plece în vacanţe, încearcă din răsputeri să facă faţă celei mai grele situaţii cu care s-au confruntat vreodată, mai ales în ce priveşte presiunea pusă de clienţii care şi-au anulat planurile de concedii şi solicită acum banii înapoi pe pachetele turistice achiziţionate înaintea pandemiei de COVID-19.

Tendinţa este că oamenii nu prea îşi mai fac planuri mari de petrecere a vacanţelor, dar şi activitatea de rezervare a pachetelor turistice este ca şi inexistentă.

“Pot să spun că pierderea pe martie, aprilie, mai, de când a început pandemia, este totală. Era perioada când se contractau cele mai multe vacanţe. Practic, n-am câştigat nimic, nici măcar acele comisioane pe care în mod normal le obţineam atunci când turistul ajungea la locaţie. În schimb, dările la stat le-am plătit ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că noi nu ne-am trimis oamenii în şomaj tehnic. Cât îi priveşte pe turişti, aceştia nu au avut încotro şi cei mai mulţi dintre ei au acceptat reprogramările propuse”, ne spune Florentina Dumitru (foto), manager la Primex Online Turism Focşani.

Sunt şi turişti care au plătit integral sau au dat avansuri pentru vacanţe în străinătate şi care au solicitat banii înapoi, dar aici vorbim de un cerc vicios, în sensul că agenţiile de turism nu le pot restitui banii din cauză că aceştia au mers către hoteluri şi la companiile aeriene pentru zborurile charter.

Problema este că în fiecare zi se anulează zboruri, iar foarte multe state impun din nou stare de urgenţă, în condiţiile în care pandemia pare să revină cu o forţă şi mai mare.

Coronavirusul a făcut ca unele agenţii de turism din Focşani, filiale ale unor companii mari, să-şi închidă punctele de lucru, asta după ce şi-au trimis oamenii în şomaj. Christian Tour, Tui Travel, sunt doar două exemple de agenţii care şi-au pus lacătul pe uşă şi nu se ştie dacă vor mai fi redeschise prea curând. Cele care au rămas aşteaptă ca statul să se trezească în ultimul ceas şi să ajute acest sector cu potenţial enorm.

“A fost groaznic. Eu am avut închis şi veneam o oră pe zi să soluţionez cererile urgente. La fel ca toată lumea, primele trei luni din criza COVID-19 am raportat zero la toate capitolele, iar în ultima perioadă suntem la 30-40% din ceea ce era anul trecut. Sunt date certe, pe care le raportăm în fiecare lună la Ministerul Turismului, cu numărul de turişti care pleacă în vacanţe. Avem o situaţie greu de gestionat, în sensul că unii oameni sunt dificili, solicită banii înapoi, dar sunt şi oameni înţelegători. În momentul de faţă, se mai pleacă în Grecia, cu condiţiile pe care le ştim toţi, Bulgaria şi cei care mai au prieteni prin Italia”, ne spune şi Florin Ciocîrlan (foto), managerul agenţiei Deal Travel.

Tour operatorul focşănean este de părere că statul ar fi trebuit să ajute prin nişte măsuri clare şi ferme acest sector, dar mai ales litoralul românesc, care speculează acum acest dezinteres prin preţuri nepermis de mari. Asta mai ales că are la dispoziţie şi fonduri europene care pot fi accesate pentru a fi alocate pentru restituirea banilor turiştilor, sub formă de vouchere de vacanţă şi chiar bonuri de masă.

“Vedeţi ce se întâmplă în zona Mamaia Nord, unde lucrurile au scăpat de sub control. Toată lumea merge la blocurile de acolo, pe preţuri destul de mari din punctul meu de vedere, tichetele de vacanţă nu se primesc, hotelierii nu plătesc niciun fel de taxe. Ar fi trebuit ca inclusiv vacanţele anulate în străinătate să fie convertite în vacanţe în România, prin vouchere care ajutau turismul românesc. Sunt lucruri cunoscute, dar totul se mişcă greu sau deloc”, spune Florin Ciocârlan.

La nivel naţional, se apreciază că agenţiile de turism vor avea scăderi ale veniturile de peste 50%, iar pe altele, dacă nu vor avea şi alte resurse, le paşte falimentul.