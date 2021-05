Cum şi-a bătut joc conducerea Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia“ de un artist. „Nu m-am trezit niciodată în cariera mea cu aşa gust amar în gură“

Vineri seara, de la ora 18.30, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focşani trebuia să aibă loc un concert al lui Marius Matache, un artist extrem de talentat din noua generaţie a folk-ului românesc.

Evenimentul a fost anunţat încă din timp şi promovat acum trei zile chiar pe pagina de Facebook a Primăriei Focşani, unde a fost anunţată agenta culturală a finalului de săptămână. Din păcate, jocurile politicianiste pe care le face conducerea Ateneului Popular din Focşani a făcut ca acest concert să nu se mai susţină, deşi artistul a venit la Focşani, iar publicul apucase să vină la sală, mai ales că spectacolul era gratis.

Sub pretextul aşa zisei subfinanţări de care a avut parte la împărţirea bugetului local, cei din conducerea Ateneului au hotărât cu de la sine putere să ţină sala închisă şi nici măcar nu au avut bunul simţ să-l anunţe pe artist să nu mai vină de la Bucureşti.

Într-o postare pe Facebook făcută sâmbătă dimineaţa, Marius Matache scrie cu un gust amar cronica spectacolului care nu a mai avut loc.

„Concert la Focşani, povestea pe lung mai scurt:

- un foarte bun prieten şi fan ÎNCHIRIAZĂ contracost sala Ateneului Popular din Focşani ca să facem concert acolo - cea mai mare greşeală, trebuia să mă duc să îi cânt lui acasă şi atât;

- pregătim afiş, invitaţii, event facebook, telefoane, mesaje private, trimis newsletter - cum se face;

- vineri, ora 17.00, ajung la Ateneul din Focşani, unde aflu că spectacolul nu se poate ţine, din nişte motive administrative care nu au legătură cu nici cu ţevi sparte, nici cu altceva - din câte înţeleg, o ceartă între primar şi consilierii locali, dar nu bag mâna în foc că e doar atât;

De aici începe Kafka:

- pe director îl sun eu să îi cer explicaţii, el nefiind de faţă şi neanunţându-mă pe mine sau pe prietenul meu care a închiriat sală că au închis Ateneul;

- contabila instituţiei îmi transmite ca să fac eu o cerere de reprogramare - eu fiind la Ateneu, cu chitările după mine!

- la întrebarea mea către director “când să reprogramăm?” Mi se spune “păi nu ştim, să vedem când ne redeschid”;

- le solicit să îi returneze banii prietenului meu - nu putem momentan, că sunt blocaţi în cont şi nu avem acces la ei.

Nu m-am trezit niciodată în cariera mea de artist cu aşa gust amar în gură. Am primit mesaje de la oameni veniţi din alte localităţi, dezamăgiţi că nu am cântat. Ce să le spun? Pe cine să dau vina? Pe mine, că am vrut să cânt la Focşani, nu? După 7 luni de pauză, aceasta a fost întoarcerea la realitate pentru artist”, îşi încheie Marius Matache postarea.

Şi viceprimarul Alexandra Tătaru a reacţionat la situaţia penibilă în care a fost pus artistul venit să ţină un concert la Focşani, mai ales că în cursul săptămânii a atras atenţia conducerii Ateneului să se apuce de treabă,.

”După ce au anunţat concertul cu mare fast şi intrare liberă (de fapt se vede clar că au fost şi bilete vândute), după ce v-am arătat că se contrazic şi se încurcă în propriile lor minciuni, deciziile s-au luat iar tot dintr-un birou special. Marii „strategi” de la Ateneu s-au gândit că nu ar fi rău să-şi bată joc şi de artist, şi de spectatorii ce l-au aşteptat să vină de la Bucureşti. Doar să arunce, cel mai probabil, vina pe cei care le-au tăiat fondurile. Dacă ar fi fost un artist plătit din „alte fonduri”, cu siguranţă nu uitau măcar să-l sune să nu mai vină cu trenul de la Bucureşti. Să vă fie ruşine, vă ştiţi voi care, chiar dacă ştiu că nu aveţi aşa ceva!”, a scris, pe Facebook, viceprimarul municipiului Focşani, Alexandra Tătaru.

Am încercat să obţinem şi un punct de vedere din partea conducerii Ateneului Popular "Mr. Gh. Pastia". În ciuda insistenţelor noastre, directorul Ionuţ Drilia nu ne-a răspuns la telefon.

El este dator cu un răspuns pe care trebuie să-l dea atât artistului, cât şi spectatorior care şi-au dorit să asiste la concert şi care au fost privaţi de acest lucru în mod nejustificat.

