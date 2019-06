Cum s-a dat de gol un criminal deosebit de periculos „reuşind“ să rezolve un caz care dădea bătăi de cap poliţiştilor

O descoperire macabră făcută anul trecut, în toamnă, în zona Castelului de Apă din Focşani, aflat în Cartierul Sud, a dat mult de furcă anchetatorilor.

Oamenii legii au găsit în interiorul construcţiei frecventate în special de boschetar, cadavrul incinerat al unui bărbat despre care s-a aflat că era un om al străzii din comuna Gugeşti.

Indiciile despre criminali s-au lăsat însă mult aşteptate, întrucât aceştia nu prea au lăsat urme. Ancheta poliţiştilor a bătut la un moment dat pasul pe loc şi poate nu ar fi fost rezolvată nici astăzi dacă unul dintre făptaşi, ajuns între timp în puşcărie pentru o tâlhărie, nu s-ar fi lăudat în celulă cu isprava.

Nu a spus că el este autorul, dar a povestit cu lux de amănunte ce ştia despre oribila crimă. Discuţia a fost auzită de unul dintre colegii de celulă, un arestat deosebit de periculos, autor împreună cu alţi membri ai familiei sale al celor patru crime care au zguduit Focşaniul acum doi ani, eveniment cunoscut sub numele de "masacrul de pe strada Gheorghe Doja".

În speranţa că judecătorii vor fi mai indulgenţi cu el când se va pronunţa condamnarea, prin reducerea pedepsei, acesta a "turnat" tot ce a auzit poliţiştilor, iar informaţiile sale s-au dovedit vitale în prinderea făptaşilor, chiar dacă iniţial nu a fost crezut.

Aşa au aflat anchetatorii că acel cadavru de la Castelul de Apă se afla acolo din luna aprilie a anului 2018, după ce protagoniştii au participat la o seară zdravănă de băutură.

Potrivit cercetărlor, victima omorului a refuzat să împartă băutura cu ceilalţi doi bărbaţi care-l ţineau companie, fapt care i-a revoltat pe confraţii de pahar, care l-au lovit cu o bâtă în cap până şi-a dat obştescul sfârşit.

Ei au sperat că îşi vor acoperi urmele, incendiind cadavrul, ceea ce au şi făcut. În acest caz s-au dispus şi două două expertize medico-legale, una din ele fiind de ADN.

Miercuri, după ce au reuşit să pună cap la cap toate informaţiile, procurorii au solicitat judecătorilor să dispună arestarea celor doi criminali.

“Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, pentru arestarea preventiva a inculpaţilor C (…) M. şi C (…) F. si în consecinţă: Dispune luarea măsurii arestărtii preventive faţă de inculpatul C (…) M., respectiv C (…) F (…) , pe o perioada de 30 zile, începând cu data de 12 iunie 2019 până pe 11 iulie 2019. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, se arată în hotărârea instanţei de judecată.

Unul dintre bărbaţii arestaţi se află deja după gratii, pentru o altă faptă, el regretând acum probabil că nu s-a putut abţine atunci când a vorbit colegilor de celulă despre crma de la castelul de Apă.

