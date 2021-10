Cum justifică directorul de la Termoficare Focşani masajul făcut de o angajată la birou. „Ne ocupăm de fleacuri”

Manole Merchea a ţinut să vină cu precizări după ce vinerea trecută a fost surprins de jurnaliştii de la Antena 1 făcându-i-se masaj cervical, în birou. Jurnaliştii au mers la sediul ENET să-l intervieveze pe director în legătură cu faptul că oamenii se plâng că nu au căldură şi apă caldă, la fel şi în şcoli, dar când au intrat în birou l-au găsit pe Merchea în timp ce era masat pe gât de o angajată, iar în clădire caloriferele frigeau şi apa caldă era la discreţie. Directorul a spus într-o întervenţie la televiziunea locală că angajata încerca să-l scape de o migrenă.

„Eu, de când a început criza gazelor, am avut o perioadă mai proastă, cu încărcătură emoţională serioasă şi am o durere de cap cronică de vreo două săptămâni. Colega noastră, care stăpâneşte nişte tehnici ayurveda (n.a. tehnici de medicină alternativă indiană), venind cu nişte acte la semnat, a zis că îmi masează două puncte de la ceafă să-mi treacă durerea. Şi de aici toată panarama. Ne ocupăm de fleacuri. Nu cred că este un delict să te doară capul sau să ţi se facă masaj”, a ţinut să precizeze Manole Merchea, cunoscut în Vrancea şi cu porecla de „Dumnezeu”, dobândită atunci când era subprefect.

Între timp, în Focşani, situaţia este în continuare neschimbată. Căldura se dă cu program, doar câteva ore dimineaţa, iar apa caldă trei ore seara, din cauza problemelor financiare ale societăţii de termoficare, care se află în insolvenţă. De la 1 noiembrie, firma municipalităţii nu mai are nici un ban pentru a cumpăra gaze, în condiţiile exploziei preţurilor la combustibil. Societatea are nevoie de peste o sută de milioane de lei pentru a traversa iarna care urmează, bani pe care speră să îi obţină de la Guvern. Manole Merchea a spus că din cauza crizei gazelor oamenii ar putea fi nevoiţi să pună o haină în plus pe ei, ca pe vremea lui Ceauşescu, dând veşti proaste şi celor cu centrale de aparament.

„Nu trebuie să-şi facă iluzii cineva că o centrală termică ar putea rezolva problema. Peste iarnă există posibilitatea să se întrerupă gazul la consumatorul casnic şi chiar să fie pauze în livrarea de energie electrică. Este o criză, trebuie să o luăm ca atare şi să ne găsim formula de supravieţuire”, a mai precizat Manole Merchea.

