Cum sunt încălcate în România drepturile persoanelor cu dizabilităţi. „Lucrurile par încremenite”

Site-urile web publice din România sunt obligate sa aibă pagini accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv cu handicap vizual sau auditiv, aşa cum cer standardele internaţionale în domeniu şi aşa cum este normal. Din păcate, aşa cum puţine s-au făcut în direcţia accesibilizării spaţiilor publice la nivel de infrastructură, tot cu dezinteres a fost privit de către instituţii introducerea unei aplicaţii pe site care să vină în ajutorul acestei categorii de oameni cu probleme speciale. Prin urmare, foarte puţine portaluri web publice respectă legislaţia.

„Vă daţi seama că această obligaţie este cuprinsă într-o lege din anul 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care dădea termen autorităţilor publice, până la 31 decembrie 2007, să ia măsuri pentru accesibilizarea paginilor de internet proprii. Suntem la 14 ani distanţă şi lucrurile par încremenite. Personal, am sunat la toate primăriile din Vrancea să le prezint soluţia mea, una simplă şi ieftină, toţi au zis da, da, da şi cam asta a fost. Autorităţile nu dau importanţă, deşi sunt pasibile de sancţiuni foarte mari”, ne spune Adrian Cîţu, developer de site-uri în Vrancea, singurul care deţine aplicaţia standard, conform cerinţelor.

Una dintre foarte puţinele primării din Vrancea care deţine un site cum scrie la carte este cel al Primăriei Urecheşti. Autorităţile de aici au înţeles că trebuie să respecte nu numai drepturile persoanelor cu handicap, ci şi legile statului, mai ales că nu reprezintă un capăt de ţară acest serviciu.

„Dacă ar veni un control la mine şi nu aş avea site-ul accesibilizat, sunt pasibil de o amendă de la 10.000 la 25.000 de lei, pentru că aşa scrie în lege. Aplicaţia instalată de firma specializată la site costă doar 1.200 de lei pe an, adică 100 de lei pe lună. Şi dacă o singură persoană cu handicap găseşte acolo informaţiile de care are nevoie, tot înseamnă că am făcut un pas înainte”, ne spune Nistor Bratosin, primarul comunei Urecheşti.

Autoritatea care are atribuţii în controlul instituţiilor publice privind accesibilizarea paginilor web este Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Pe site-ul instituţiei există disponibile instrumentele de accesibilitate, în special cele legate de mărirea textului, micşorarea lui, tonuri de gri, contrast, fundal luminos, font lizibil, dar lipseşte cel mai important instrument, cel sonor. Şeful instituţiei spune că a notificat toate instituţiile în legătură cu obligaţia legală.

„Dacă nu au un IT-ist în instituţie care să se priceapă, nu prea se descurcă. Cu bănuţii nu stau foarte bine instituţiile publice, să apeleze la firme specilizate. Toţi au încercat să se aplece mai mult pe partea de legislaţie care este legată de rampele de acces în instituţii, care sunt mai des folosite de persoanele cu dizabilităţi. Deocamdată, i-am notificat iar ulterior o să apelăm şi la sancţiuni”, ne spune Marius Hurmuzache, directorul Agenţiei Judeţeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.



Aspectele legate de nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ar trebui sancţionate mai ales de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, însă e clar că nu o poate face, dat fiind că are, la nivel naţional, doar şase angajaţi operativi care se ocupă de sesizări şi nu fac controale. La nivel declarativ, strategia CNCD se bazează pe „dezvoltarea reţelei de birouri teritoriale, capabilă să ofere consultanţă şi formare, să realizeze investigaţii pe plan local şi să reprezinte CNCD în instanţă”, potrivit unui răspuns al instituţiei.

Obligaţii legale referitoare la accesibilitatea web

Toate site-urile web publice sunt obligate sa aiba pagini web accesibile. Obligatia este cuprinsa in legea 448/2006 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (vezi forma actualizată ataşată articolului la final):

Art 71 (1)Până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru:

a)accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mental;

b)utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;

c)adaptarea telefoanelor cu telefax şi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.

Vă aducem la cunoştinţă că nerespectarea prevederilor art.71.alin.(1) din Legea 448/2006 (R) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 25.000 de lei. Amenda se aplica de către inspectorii sociali.

Ce este un site accesibilizat

Accesibilitatea web se referă la accesul persoanelor cu dizabilităţi la conţinutul web, la un design web care permite persoanelor cu dizabilităţi să perceapă, înţeleagă, navigheze şi să interacţioneze cu paginile web în mod eficient.

IMPORTANT acest modul trebuie să fie AUDIO- citirea automată a textului cu un simplu click.

Unele dintre cele mai mari probleme sunt la primării, care trebuie să ofere o gamă largă de informaţii şi date cetăţenilor şi care, în cel mai bun caz, au implementat doar soluţii parţiale. O cauză este faptul că până recent nu a existat o modalitate unitară prin care să se rezolve toate problemele legate de accesul la informaţii. De acum însă, există un asemenea instrument la dispoziţia primăriilor şi altor instituţii.

Accesul la informaţii este un drept fundamental al cetăţenilor, iar pentru ca acesta să fie realizat pe deplin, este nevoie de un acces la informaţii incluziv, un acces facilitat de către instituţiile publice şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Preocupări în acest sens au existat şi anterior în societatea civilă , încă din anul 2008, fiind finanţate chiar anumite proiecte în acest sens

WEB LEVEL.RO SRL, a găsit o soluţie care oferă toate răspunsurile la dificultăţile cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi aflate în căutare de informaţii: modulul de Accesabilitate Web COMPLET .

Acest modul permite adaptarea conţinutului unei pagini web la orice situaţie: textul şi conţinutul se pot modifica potrivit nevoilor utilizatorului în ceea ce priveşte mărimea şi culorile, conţinutul site-ului poate fi redat sonor, inclusiv fotografiile şi materialele video, în timp ce persoanele cu deficienţe auditive beneficiază de transcrierea conţinutului audio şi video. De asemenea, formularele de pe site-uri pot fi folosite cu uşurinţă de persoanele cu dizabilităţi, dar şi de către alţi utilizatori.

Ce înseamnă modulul COMPLET:

Pentru prima dată în ţara noastră există un pachet tehnologic care oferă soluţii "complete" de adaptare a site-urilor la nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

Firma WEB LEVEL.RO SRL se ocupă de toate aspectele privind implementarea şi asistenţa pe perioada contractului.

Se evită amenzi de mii de lei pentru nerespectarea obligaţiilor legale.

Modulul are un preţ accesibil pentru orice beneficiar, de doar 1800 de lei pe an. În această sumă este sumă este cuprinsă şi asistenţa tehnică acordată pe un an

Mai multe informaţii despre modulul realizat le puteţi afla la https://www.accesibilitateweb.ro/ sau la telefon 0337733107 .

