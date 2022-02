Cum se degradează o investiţie şcolară urgentă. Abandonată de două ori în 14 ani FOTO

În urmă cu 14 ani, statul român, prin guvernul de la acea vreme, a demarat construirea unei clădiri multifuncţionale, cu sală de sport şi ateliere pentru instruirea practică a elevilor de la Colegiului Tehnic Auto ”Traian Vuia” din Focşani.

Oportunitatea realizării acestei construcţii nu se pune în discuţie, având în vedere că elevii îşi fac de ani buni orele de sport în stradă, iar conducerea instituţiei de învăţământ este nevoită să apeleze la alte licee cu profil tehnic pentru găzduirea orelor de instruire practică la ateliere.

Demarate atunci în mare viteză, lucrările s-au oprit după un an şi jumătate, din lipsă de finanţare, care venea de la Ministerul Educaţiei. În 2010, finanţarea a fost preluată de Primăria Focşani, dar nici de această dată lucrurile nu au mers mai bine, an de an investiţia fiind sărită de la capitolul priorităţi. Abia prin 2017, cu un şantier abandonat, peste care domnea rugina, edilii au reluat discuţia despre realizarea clădirii.

„Pe baza legislaţiei actualizate s-a făcut o reproiectare. În mare, proiectul a fost acelaşi, s-a adăugat un bazin conform cerinţelor ISU. Am urmat apoi paşii pentru licitaţie, s-a desemnat o nouă firmă, care şi-a început treaba în primăvara lui 2020”, ne spune Elena Balaban”, directorul Colegiului Tehnic Auto ”Traian Vuia”.

Întreaga investiţie a fost cifrată la 8,134 de milioane de lei, bani de la bugetul local, cu un termen de execuţie nu foarte mare, de 12 luni.

În vara anului 2020, lucrările avansau deja foarte mult, iar edilul Cristi Misăilă, aflat în campanie electorală pentru al doilea mandat de primar, se lăuda că noua construcţie va fi gata până la finalul acelui an.

„Vă invităm la finalizarea lucrărilor, cel mai probabil la finalul acestui an. Demisolul este aproape gata, cele mai ample lucrări au fost făcute”, răspundea primarul pe Facebook unei persoane care-şi exprima neîncrederea că proiectul va fi finalizat prea curând.

Din păcate, acel om, dar şi alţii care au intrat atunci în discuţii în contradictoriu cu edilul, au avut dreptate, întrucât la începutul anului 2021 investiţia a fost blocată şi are mari şanse să rămână aşa mult timp.

Despre ce este vorba

Doi dintre vecinii clădirii, proprietari de case care au cumpărat imobile după demararea investiţiei, au reclamat faptul că sala multifuncţională are o înălţime mult prea mare, iar în curtea lor nu pătrunde pic de soare, aspect care trebuia luat în seamă de cei din primărie când au autorizat construirea sălii multifuncţionale.

Prin urmare, cei doi proprietari au mers în instanţă şi au cerut suspendarea actului administrativ, respectiv a autorizaţiei de construcţie. Procesul se judecă acum pe fond, iar termenele sunt acordate şi la două luni distanţă, următoarea înfăţişare fiind programată abia pe 18 martie. Pus în faţa acestei situaţii, constructorul, o firmă din Bucureşti, a fost nevoit să sisteze construcţia şi a plecat, după alte lucrări, cu tot cu organizarea de şantier, în condiţiile în care montarea acoperişului se apropia de final. O greşeală probabil de strategie, întrucât de un an, de când nu se mai lucrează nimic acolo, construcţia se degradează de la o zi la alta, din cauza apei provenite din precipitaţii şi care se infiltrează în toată construcţia, provocând stricăciuni.

De altfel, la ora documentării materialul subsolul era complet inundat şi nu se putea intra decât cu cizme de cauciuc.

Cum fără o hotărâre judecătorească definitivă nimeni nu se poate atinge de un singur cui, este de aşteptat ca infiltraţiile să strice şi mai mult din ce s-a lucrat. Iar în eventualitatea că lucrările vor fi reluate într-o bună zi, este clar deja pentru conducătorii şcolii că investiţia va presupune costuri sumplimentare, pentru remedierea deteriorărilor produse.

