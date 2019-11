Cum a apărut celebra expresie „Unchiul Sam“. Povestea personajului care a inspirat porecla sinonimă cu SUA

Academicianul Alexandru Graur scrie în cunoscuta lucrare “Nume de persoane” că, la un moment dat, un nume de persoană poate să fie folosit în locul numelui poporului sau chiar a ţării. Acesta ne oferă exemplul Germaniei, unde Michel înseamnă “poporul german”.

De asemenea, numele Mariana reprezintă Franţa, iar John Bull este Anglia. Prin urmare, şi “Unchiul Sam” este sinonim cu Statele Unite ale Americii. Enciclopedia Larousse explică formarea lui Uncle Sam prin împreunarea iniţialelor U.S. Am. (United States of America).

“Denumirea aceasta ar proveni de la Samuel Willson din New York, care datorită felului său de a fi blajin şi îndatoritor a fost poreclit de toţi Unchiul Sam. În timpul celui de-al doilea război dintre englezi şi americani (1812-1814), fiind apreciat spiritul său organizatoric, a fost numit inspector al serviciului de aprovizionare a armatei. Pachetele de alimente semnate de el cu iniţialele U.S. erau considerate ca fiind transmite de Unchiul Sam. Dar, de fapt şi de drept, Unchiul Sam, expeditorul lor, era însuşi statul american”, potrivit lui I. Berg, autorul dicţionarului de cuvinte, expresii, citate celebre.

Mai târziu, prima reprezentare a “Unchiului Sam” a fost publicată în 1830, însă a devenit populară abia în anii 1870 când caricaturistul Thomas Nast a început să îşi realizeze portrete, asociindu-şi imaginea cu cea a celebrului personaj.

În 1875, dramaturgul Victorien Sardou a scris o comedie intitulată “Unchiul Sam”, care s-a jucat ani în şir în Franţa şi America.

În 1916, odată cu apariţia autoportretului artistului James Montgomery Flagg, figura lui Uncle Sam a devenit simbol naţional. James Montgomery Flagg a creat imaginea clasica a Unchiului Sam, apărută pe afişele de recrutare, care se adresa privitorilor: “Am nevoie de tine pentru armata Statelor Unite”.