Criză de forţă de muncă la culesul viei, deşi zilierii sunt rugaţi cu bani frumoşi. Ce soluţii au găsit fermierii din Vrancea

Fermierii vrânceni, în special viticultorii şi pomicultorii, se confruntă în această perioadă cu o mare criză a forţei de muncă, în plină campanie de recoltare a strugurilor şi merelor.

Dacă în anii din urmă aceştia mai găseau zilieri dispuşi să-i ajute, bineînţeles contracost, să-şi adune producţia de pe câmp, anul acesta, când recolta se anunţă una pe cinste, lucrurile au mers foarte greu în acest sector.

“Sunt în plin proces de recoltare şi am avut mare nevoie de oameni buni de muncă. Nu am găsit în zonă, am aplecat la cineva în judeţul Buzău, mi-a promis zece oameni şi în final m-am ales cu şase zilieri. Îi plătesc cu 150-170 de lei/zi, în funcţie de normele pe care le fac”, ne spune Valentin Copaci (foto jos), viticultor din Jariştea care lucrează 9 hectare de vie.



Acesta spune că dacă nu ar fi avut capacitate de depozitare a vinului şi s-ar fi limitat la vânzarea strugurilor, atunci ar fi fost sigur în pierdere, având în vedere costurile ridicate cu întreţinerea şi recoltatul viilor.

Şi primarul din comuna Cîrligele se plânge de lipsa forţei de muncă. “Foarte greu ne-a fost. Nu mai sunt oameni, iar ce care au rămas sunt neputincioşi, au îmbătrânit, nu mai dau randament. A trebuit să apelăm prin judeţele vecine, în special în Vaslui, dar tot nu ne-am descurcat. Oferta de struguri este mare, dar cererea este mică. Înainte mai veneau de prin alte judeţe şi mai cumpărau struguri, dar anul acesta nu prea i-am văzut”, ne spune Ştefan Moscu, primarul comunei Cîrligele.

Au închiriat maşini de recoltat

Din cauza lipsei forţei de muncă, preşedintele Federaţiei Viticultorilor din Vrancea, care lucrează câteva hectare de vie în zona Odobeşti, a închiriat o maşină de recoltat struguri. “Nu mai vrea nimeni să muncească. Ar trebui ca la nivelul Ministerului Agriculturii să se decidă ceva în sprijinul nostru, să se cumpere vreo 30 de maşini de recoltat la nivel de judeţ, să se ofere subvenţii, să fie de ajutor pentru toţi podgorenii, pentru că în anii viitori o să fie crâncen”, ne-a spus Toader Manole.

Deja, în Vrancea, marii procesatori şi-au achiziţionat câteva maşini de recoltat struguri, despre care spun că vor fi amortizate în câţiva ani.

“Tot din cauza lipsei forţei de muncă, am fost nevoit să găsesc o soluţie. Maşina m-a costat 230.000 de euro şi în 5 ani sper să o amortizez. Culeg până la 60 de tone de struguri cu ea, ziua şi noaptea. Scoate munca la 100 de oameni pe zi. Nu se poate lucra cu ea însă în toate viile, ci în cele modernizate, cu şpaleri de metal”, ne-a precizat Constantin Gîrboiu, administratorul unei mari firme de procesare.

Şi fermierii care deţin livezi întâmpină aceleaşi greutăţi. Îi roagă pe oameni cu bani, dar nu vin.

“Cu forţa de muncă este o mare problemă. Toţi fermierii reclamă acest fapt. Este posibil ca producţia să rămână nerecoltată pe pom. Oamenii nu vin pentru că ajutoarele sociale sunt încă suficient de mari şi le asigură o anumită stare de confort în care se complac. Pretenţiile lor sunt foarte mari”, spune Petrică Dima, proprietar de livadă în comuna Bilieşti.



Acesta estimează că mai bine de jumătate din producţia de mere va rămâne neculeasă, iar fructele care vor cădea pe jos vor fi vândute cu un preţ de patru ori mai mic la fabrica de sucuri.