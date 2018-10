Cristian Greţcu, fostul membru al trupei „Divertis”, jurat la Concursul Naţional de Vinuri de la Focşani. "Am constatat că aveam talent în a duce paharul la gură"

Personalităţi din lumea vinului au ajuns în Vrancea pentru a juriza cele mai alese vinuri înscrise în concurs.

Cristian Constantin Greţcu, fostul membru al trupei „Divertis”, va face parte din juriul prezent la Concursul Naţional de Vinuri, care va avea loc în perioada 4-6 octombrie, în locaţia Cerdac Coteşti.

Cristian Constantin Greţcu este un pasionat al vinului şi un fin degustător, participant la numeroase târguri naţionale dedicate vinului.

Cunoscutul umorist a mărturisit, într-un interviu din martie 2018, referitor la pasiunea sa pentru licoarea lui Bachus:

„Căutam să mă reorientez către un domeniu care să aibă priză la public. După o îndelungată analiză şi o constatare că aveam talent în a duce paharul la gură, m-am gândit să pun acest obicei pe baze ştiinţifice, teoretice şi practice. M-a ajutat şi că făcusem o şcoală de somelier, şi totodată că am reuşit să rămân un băiat simpatic, căci umorul merge foarte bine cu consumul moderat de vin. Eu consider chiar că vinul conţine spirit. Iar în România au început să se facă vinuri de calitate. Totodată am constatat că aceia care au vinuri bune sunt şi oameni spirituali. Aşa am devenit wine entertainer şi chiar wine edutainer, adică un formator de gust, de opinie şi mai ales de simţământ. În mare spus, un propagandist al vinurilor româneşti de calitate, demonstrând că se îmbină armonios cu umorul. Pot vorbi despre vin atât tehnic, cât şi spiritual”.

Un alt membru al juriului este Marian Timofti, preşedintele Organizaţiei Somelierilor din România 2011, somelier cu o experienţă de 19 ani în domeniu şi unul dintre cei mai apreciaţi profesionişti din industria vinului din România.

Îndrăgostit de vin încă de la vârsta de 18-20 de ani, Marian Timofti a urmat cursurile Şcolii de Sommelieri din Italia şi a devenit Sommelier Profesionist A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier). Jurat în concursuri naţionale şi internaţionale de profil, acesta ar putea fi caracterizat drept un spirit inovator, definit prin francheţea şi curajul de a vorbi despre calitatea vinului.



Vinurile înscrise în Concurs vor fi degustate şi de Georgiana Pruteanu, membru al Asociaţiei Somelierilor din România şi somelier cu certificarea WSET3 ( Şcoala Wine & Spirit Education Trust din Marea Britanie), care cunoaşte poveştile vinurilor şi metodele de vinificaţie specifice.

Şi Cristina Tincu, româncă stabilită în Italia, somelier şi degustător nivelul I în cadrul Associazione Italiana Sommelier, una dintre cele mai renumite asociaţii de profil din lume, face parte din echipa de jurizare.

Concursul Naţional de Vinuri „Bachus”se va desfăşura la Cerdac Coteşti. Juriul de degustare va fi compus din 25 de juraţi, împărţiţi în 5 comisii.



Concursul Naţional de Vinuri are loc în perioada 4-6 octombrie 2018. Evenimentul are rolul de a promova cea mai mare podgorie a României şi vinurile vrâncene.