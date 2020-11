Conducerea Administraţiei Pieţelor Focşani, torpilată şi de putere, şi de opoziţie. Primarul Misăilă: „Nu am reuşit să sparg nuca de acolo”

Claudia Ionescu, directorul Administraţiei Pieţelor din Focşani, are zilele numărate în această funcţie. Cel puţin aşa rezultă după şedinţa extraordinară a Consiliului Local Focşani, unde a fost pusă la colţ atât de grupul majoritar liberal, cât şi de primarul PSD Cristi Misăilă.

Tema principală a reproşurilor a reprezentat-o proiectul privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Administraţiei Pieţelor şi estimatul pe următorii doi ani, raport din care rezultă că societatea nu a performat deloc, fiind mai mult pe pierderi. „Să facem un audit. Nu pot să concep că o societate de prestări servicii este pe pierdere, 80% cheltuieli de salarii şi mai mult de 25 % cheltuieli cu servicii de la terţi. Dacă o societate de prestări servicii nu iese pe profit, atunci aş vrea să văd un plan de investiţii”, a spus consilierul liberal Liviu Macovei

„După cele spune de colegii mei, aş vrea să vă spun că trebuie să fim foarte clari. Administraţia Pieţei a demonstrat că nu este o administraţie foarte coerentă şi noi nu vom vota această rectificare decât în condiţiile unui plan de remediere care va fi prezentat Consiliului Local”, a spus şi liberalul Nicu Tănase.

În replică, reprezentanţii PSD au elogiat activitatea şefei de la Administraţia Pieţelor, care le este colegă de partid, spre stupefacţia primarului Cristi Misăilă, care este de o cu totul altă părere, cunoscut fiind conflictul pe care l-a avut şi în trecut cu Claudia Ionescu. Mai mult, edilul a ţinut să-i felicite pe cei de la PNL pentru presiunea pusă pe Administraţia Pieţelor.

„Ori de câte ori am solicitat acestei societăţi un raport detaliat cu număr de chiriaşilor, cu numărul producătorilor agricoli, cu numărul de mese efectiv existente în piaţă, niciodată nu s-a prezentat. Când eram la Garda Financiară am făcut control acolo şi ştiu foarte bine ce se întâmplă. Nu am reuşit în cei patru ani de zile să sparg nuca aia de acolo. Vă felicit pentru ce decizie aţi luat astăzi. Are dreptate domnul Macovei să critice faptul cu o societate de prestări servicii cum este piaţa este pe pierdere”, a menţionat Cristi Misăilă.

Prin urmare, rectificarea nu a fost aprobată, cum nu s-a aprobat nici proiectul ulterior propus de liberali, de micşorare a unora dintre tarifele pentru preţurile de pornire la licitaţie din Piaţa Moldovei, sub considerentul că e pandemie şi comercianţii înregistrează pierderi. Liberalii au venit cu nişte tarife în ultimul moment, care prevăd scăderi substanţiale şi nu s-au consultat deloc cu partenerii de la USR-PLUS, care i-au ajutat până acum să-şi impună oameni în diferite funcţii, fapt taxat la vot.

„Acest plan al tarifelor şi preţurilor trebuie dezbătut foarte bine în comisia de buget, pe baza acelui raport şi al analizei economico-financiare, despre care ar trebui să ştim şi noi, ceea ce nu s-a întâmplat”, a spus Alexandra Tătaru, consilier USR-PLUS. Aceasta a venit şi cu sugestii către decidenţi să reorganizeze mai eficient activitatea Administraţiei Pieţelor. „Ar trebui ca municipalitatea şi Administraţia Pieţelor să se gândească foarte serios la înfiinţarea pieţelor volante şi decongestionarea Pieţei Moldovei. Şi aici ar trebui să găsiţi o soluţie de compromis şi să stingeţi un conflict. Avem piaţa Bahne, care este goală, piaţa de la Gară este goală, zone aproape mizere. De ce trebuie să ne îngrămădim când putem să înfiinţăm pieţe de cartier. Sunt cartiere întregi care nu au nicio tarabă pentru produsele agricole. Ar trebui gândite aceste noduri de desfacere a produselor tradiţionale pe cartiere. Trebuie reconfigurat sistemul urban de desfacere a produselor”, a mai spus în şedinţă Alexandra Tătaru.

Administraţia Pieţelor a primit termen până la şedinţa viitoare a Consiliului Local să vină cu un plan clar de redresare şi cu tarife bine fundamentate.

