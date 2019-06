Clasa în care opt elevi au obţinut 10 la Evaluarea Naţională. „Au avut un traseu exemplar în tot ce-au întreprins“

Clasa a VIII-a A, la final de an şcolar FOTO: CNAIC

16 absolvenţi de gimnaziu din judeţul Vrancea au reuşit să obţină nota maximă la Evaluarea Naţională 2019.

Jumătate dintre notele maxime, adică opt medii curate de zece, au fost obţinute de elevii de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza".

Diana Bădărău, Alexandra Ifrim, Dragoş Norocea, Miruna Ioana Pîslaru, Elena Lăcrămioara Sartore, Ana Ştefania Pinţoiu, Andreia Peiu şi Ianis Mihail Bejenaru au fost cu toţii colegi în aceeaşi clasă, pe parcursul gimnaziului.

Cei opt performeri au fost pregătiţi la limba română şi matematică de profesorii Livia Silvia Proca Marcu şi Tiberiu Oprea, care vorbesc despre secretul reuşitei.

“Rezultatele clasei a VIII- a A validează reuşita asumării vocaţiei de profesor, a unei educaţii impecabile în familie şi a dorinţei de cunoaştere a elevilor. Sunt onorată să fiu diriginta şi profesoara de limba şi literatura română a unor copii excepţionali cu părinţi responsabili, aşa cum am nădăjduit dintotdeauna să întâlnesc. Mulţi alţi elevi ar fi putut avea media 10, au lipsit poate câteva zecimi ori câteva minute de inspiraţie. Aceşti elevi au avut un traseu exemplar în tot ce au întreprins: olimpiade naţionale, competiţii sportive regionale şi naţionale, contribuţii literare in revista şcolii, excursii şi tabere. Deviză clasei noastre, încă din clasa a V- a, a fost: <<A fi, nu a avea>>. Ştiu că pentru elevii mei contează valorile care scapă ochiului superficial, au inteligenţă, frumuseţe, omenie. Vom continua să cunoaştem lumea în clasa a IX- a, fie la clasa de matematică- informatică, fie la clasa de ştiinţele naturii, căci pasiunea pentru matematică insuflată de domnul profesor Oprea Tiberiu are rădăcini adânci. Le mulţumesc tuturor, părinţilor şi elevilor mei, pentru bucuria de a trăi, alaturi de ei, împlinirea profesională”, spune profesoara Livia Silvia Proca Marcu (foto), care a fost şi diriginta acestei clase.



La rândul său, profesorul de matematică Tiberiu Oprea spune că aceste rezultate nu sunt o excepţie.

“Acum 2 ani la Evaluarea Naţională au fost 5 medii de 10 şi acum 3 ani singurele 2 medii de 10 din judeţ au fost de la Colegiul Naţional Al.I.Cuza, Focşani. Şi, mergând şi mai în urmă, cei care au avut rezultate foarte bune la Evaluarea Naţională au confirmat şi la Bacalaureat şi la admitere la facultăţi şi mai târziu au devenit foarte buni si la joburile alese, ajungând să lucreze la companii renumite in lume”, potrivit profesorului Oprea (foto)

De altfel, şi ceilalţi elevi din clasă au excelat la Evaluarea Naţională, fiind obţinute 13 note de 10 la matematică şi 11 la limba şi literatura română .

Mediile de 10 obţinute au adus Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" pe locul 4 în topul şcolilor cu medii de 10 la nivel naţional.



