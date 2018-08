Cine este tânăra care i-a „îmblânzit“ pe jandarmi, după ce a fost gazată cu lacrimogene: „Au rupt formaţia în două şi m-au invitat“

Mirela este o cosmeticiană din Focşani, care de fiecare dată, la protestele civice care au avut loc în oraşul ei sau în Bucureşti, participă cu toată convingerea, în prima linie. Aşa a făcut şi vineri seara, când a venit în Bucureşti.

Mirela a primit în nas spray-uri cu gaze lacrimogene, care încă îşi mai fac efectul şi acum.

Pentru că sâmbătă dimineaţa trebuia să fie la serviciu, ea a revenit peste noapte în Focşani, dar sâmbătă după-amiază s-a întors din nou în Piaţa Victoriei, pregătită pentru o nouă seară de proteste. De data aceasta, tânăra a întâmpinat alt tratament din partea jandarmilor. Ea a povestit pe pagina de Facebook cum i-a îmblânzit pe cei care cu o seară în urmă au avut un alt comportament.

“În jur de miezul nopţii, după două zile de maraton (spun maraton pt ca vineri dimineaţă am mers la serviciu, de acolo am mers direct Bucureşti, am fost gazată cu nemiluita, la ora 1.00 am plecat spre Focşani, am ajuns în jur de ora 400. Am făcut repede un duş, pentru ca efectiv mă ustura toată pielea de la gazele încasate, am dormit cel mult două ore, apoi am plecat la muncă, deoarece aveam nişte programări de onorat. Când am terminat, singura direcţie a fost autogara, pentru a lua orice microbuz care să mă ducă înapoi spre Bucureşti.

Am ajuns la 20.30 Şi încă sunt AICI. DECI, după ce am făcut aceste eforturi, evident că picioarele mele au început să cedeze aşa ca am căutat un loc vis-a-vis de girafă, să mă întind. Nu cred ca am stat întinsă pe iarbă 2 min că în spatele nostru au apărut din tufe ţestoasele (n.a. - jandarmi cu echipament de intervenţie). Am zis în gândul meu f.m.m de viaţă şi m-am ridicat. Cum eu din fire nu mă pot abţine, am mers la ei, eu şi încă 20 de persoane şi i-am întrebat de toate si despre toate, i-am prins acolo şi ne-am descărcat toată durerea din suflet pe ei.

Iniţial, eu am mers şi i-am întrebat dacă pot dormi acolo fără să mă deranjeze şi au evitat să îmi răspundă, dar cum moldovencele nu renunţă, am pus iar aceeaşi întrebare şi le-am zis ca aştept pentru că nu vroiam ca la 5 dimineaţa să mă trezesc că îmi lasă amintire numerele de la bocanci pe spate. Într-un final au zis ca pot dormi doar că ei nu garantează nimic aşa ca eu am avut o sclipire de moment în care le-am zis că mai bine dorm lângă ei, o oră, în felul acesta sunt păzită bine. Ei au fost promţi. La câte miştouri s-au făcut chiar erau numai zâmbet băieţii... Şi cum spuneam, au rupt formaţia în două si m-au invitat să mă aşez să dorm între ei, că acolo sunt mai bine păzită. Aşa am ajuns sa fac eu aceasta poza!”, a povestit Mirela pe Facebook păţania ei.