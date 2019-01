Cine a fost Naarghita, cântăreaţa de muzică indiană din România. Celebrul actor Raj Kapoor era vrăjit de ea

În anii '70, publicul românesc era vrăjit de o artistă total diferită de restul oamenilor scenei. Era vorba despre Naarghita, o tânără foarte frumoasă, pasionată de muzica şi coregrafiile indiene, care a ajuns să fie cunoscută dincolo de graniţele ţării.

Pe numele adevărat Maria Amarghioalei, Naarghita s-a născut în Vrancea, în localitatea Pufeşti, în anul 1939.

Avea doar câţiva anişori cînd părinţii ei s-au despărţit iar copila şi mama s-au mutat în Bucureşti. În Capitală, Naarghita a făcut studii de coregrafie, dar şi canto clasic, iar la vârsta de 16 ani era deja figurantă în corpul de balet al Teatrului de Revistă "Constantin Tănase".

Contactul cu lumea indiană a venit atunci când a văzut filmul "Vagabondul", în regia lui Raj Kapoor, acesta fiind şi actorul care a jucat în rolul principal. A fost vrăjită de peliculă, pe care a mărturisit că a văzut-o de cel puţin 50 de ori, în special pentru muzica din film. De altfel, muzica a înregistrat-o pe un magnetofon şi a studiat-o până a învăţat pe de rost cuvintele. Din acel moment, a început să fie pasionată de cultura indiană, pe care a studiat-o la distanţă, cu ajutorul Centrului Hindi.

Un profesor de la Universitatea din Bucureşti a ajutat-o să-şi procure primul sari, costumul indian tradiţional, fapt care a încurajat-o să producă primele înregistrări cu muzică indiană de film.

În 1967 avea să înregistreze primul disc cu muzică indiană la Electrecord, în acelaşi an fiind protagonista unui spectacol urmărit la Bucureşti de primul ministru al Indiei, celebra Indira Ghandi, care i-a făcut o invitaţie specială onorată un an mai târziu, când s-a produs şi intâlnirea cu idolul ei, actorul Raj Kapoor.

„Pentru mine a fost o vizită în paradisul artei. M-a întâmpinat un bărbat fermecător, cu pielea albă şi cu ochi albaştri. Aflase despre performanţele mele, era curios cine este fata născută în Carpaţi, care interpreta cântece indiene. Când cântam mă asculta cu atenţie. L-am intrebat odată, în glumă, daca este ...fan al meu. Mi-a spus că e vorba de mai mult”, avea să mărturisească mai târziu cântăreaţa.

Cu toate acestea, Naarghita l-a refuzat pe vstitul actor, care-i propusese un rol într-unul din filmele sale.

Turneul Naarghitei în India a fost consistentă, mai bine de jumătate de an şi a fost sponsorizat de guvernul indian.

După mulţi ani petrecuţi pe scenă, la sfârşitul anilor '80, Naarghita a dispărut din atenţia publicului şi şi-a petrecut ultimii ani din viaţă singură, cu o pensie mizeră.



"Mi-am vîndut absolut tot, tot ce am avut: mobila stil Ludovic al XVI-lea, am vândut pianul, am vândut cărţile preţioase. După ce am plătit toate cheltuielile, facturile, mi-au rămas de mâncare 40 de lei pe lună. şi m-am descurcat cu 40 de lei pe lună", mărturisea Naarghita la un post de televiziune cu puţin timp înainte de a muri.

Artista a fost găsită moartă, în februarie 2013, în garsoniera sa din Bucureşti, trupul neînsufleţit fiind descoperit de nepoata ei.

