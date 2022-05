Cel mai cunoscut colecţionar cu vechiul Focşani îşi vinde fotografiile. „O comoară fotografică pentru generaţiile viitoare”

La finele unui deceniu dedicat cercetării şi conservării memoriei vizuale ale oraşului Focşani, cunoscutul colecţionar Sorin Tudose anunţă public că îşi vinde colecţia de cărţi poştale şi fotografii. Este vorba despre o întreagă istorie a oraşului Focşani, curprinsă imagistic între anii 1865-1945.

„Colecţia pe care am reuşit să o strâng într-un deceniu este o adevărată comoară fotografică. Avid cercetător al memoriei vizuale a oraşului natal, pot afirma că instituţii precum Muzeul Vrancei, Biblioteca Naţională sau chiar Biblioteca Academiei Române, nu au în patrimoniul lor piese pe care colecţia mea le conţine. Este vorba de fotografii sau cărţi poştale pe care nu le mai are nimeni în afară de mine. Vorbesc aici, în primul rând, de fotografii de familie care, spre deosebire, de cărţile poştale produse în tiraj, nu se realizau decât în 2-4 exemplare, dintre care doar un singur exemplar a supravieţuit timpului. Fotografii unicate pe care, cu tenacitate, am reuşit să le salvez de la pieire, să le scot din întuneric. Zeci şi chiar sute de fotografii în care este imortalizat Oraşul Unirii şi înaintaşii noştri focşăneni. Printre piesele cele mai valoroase ale colecţiei amintesc următoarele: prima imagine fotografică a teatrului, semnată pe verso chiar de arhitectul care a gândit teatrul – Constantin Giogolea; atelierul fotografic Victoria cu fotograful Iacob Braun în faţa acestuia; un cortegiu funerar surprins pe Strada Mare în care dricul e tras de cai mascaţi; câteva fotografii de la Casa Apostoleanu, acolo unde s-a semnat Armistiţiul de la Focşani etc. În ceea ce priveşte fotografiile din colecţie în care sunt imortalizate perosonalităţi marcante trec în revistă nume ca – Vasile Ţiroiu, magistrat de carieră, deputat, implicat activ în viaţa podgorenilor putneni, fost prefect; Teodor Iordănescu, fost profesor la Liceul Unirea şi director al instituţiei de învăţământ; Ion Panea, doctor de profesie, fost medic-şef al oraşului; P. B. Chiriţă, avocat, deputat de Putna şi executor testamentar al Maiorului Pastia; Albert Oravetz, cel mai important nume de farmacist al judeţului”, spune Sorin Tudose.

Aviz autorităţilor

În iulie, de zilele oraşului, se vor împlini fix 160 de ani de când Focşanii Munteni s-au unit cu Focşanii Moldovei formând un singur oraş, Focşaniul de azi. Aşadar, oraşul poate primi prin autorităţile publice, politicieni sau oameni de business o extraordinară comoară vizuală.

“Intrată într-o formă sau alta în patrimoniul oraşului, comunităţii, colecţia va putea fi văzută şi apreciată de generaţiile de astăzi, şi, mai ales, de cele de mâine. Într-un cadru instituţional şi în condiţii adecvate, vizualizarea fotografiilor şi cărţilor poştale inclusiv pe verso, unde se regăsesc diferite însemne grafice, reclame sau mici texte, ar fi un beneficiu spiritual pentru oraşul nostru. Menţionez că ultimele două piese din colecţie reprizintă o cutie de bomboane din cofetăria focşăneanului Alexandru Mărgărit, respectiv o pălărie comercializată de evreul Leon Nissincer. Mai mult, în colecţie se află implicit o fotografie cu magazinul lui Nissincer, prăvălie situată cândva pe Strada Mare. Nu vorbesc despre o colecţie găsită sau moştenită, ci despre una a cărei culegeri a reprezentat efort financiar, timp şi energie investite şi ar fi regretabil ca, mai devreme sau mai târziu, să se risipească iarăşi în toate zările. Preţul colecţiei îl discut în particular cu cei care ar putea fi interesaţi. Prin sutele de fotografii descoperite, prin zecile de articole publicate în Ziarul de Vrancea, prin siteul focsaniulvechi.ro şi prin cele două albume ilustrate – “Focşanii de altădată, o istorie ilustrată” şi “Oravetz, povestea ilustrată a unui brand focşănean”, mi-am făcut datoria faţă de oraş. Îmi mai fac o ultimă datorie, aceasta de a anunţa public că doresc să vând colecţia integral”, mai spune Sorin Tudose. Cei interesaţi de colecţia focşăneanului îl pot contacta la numărul de telefon 0763.505.945.

