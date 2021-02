Cea mai în vogă creatoare de haine tinereşti. „Mă inspir de la haine obişnuite şi le fac neobişnuite” FOTO

Andra Ghinea, o tânără de 22 de ani, a absolvit în vara anului 2019 Universitatea Naţională de Arte - Bucureşti (UNArt), secţia Modă şi este considerată cea mai în vogă creatoare de haine tinereşti, fresh. Tânăra originară din Focşani se bucură de un succes nebun în acest domeniu de interes şi se poate lăuda că a îmbrăcat mai multe vedete de la noi, printre care Lora, Inna, Alina Eremia sau Alina Ceuşan.

Pasiunea pentru modă o are din copilărie şi din familie, crescând pur şi simplu în atelierul de croitorie al mamei sale.

„Ca orice copil, m-au preocupat la început hainele pentru păpuşi. Apoi am început să-mi confecţionez singură haine. Aveam cam zece ani când mă gândeam că o să cochetez cu moda. Apoi, la gimnaziu am descoperit că îmi place să desenez. M-am gândit că o să merg la un liceu de arte, dar am urmat tradiţia familiei şi am absolvit cu brio la prestigiosul colegiu <<Al. I. Cuza>>, care are cu totul alte specializări. Totuşi, deja în clasa a X-a eram decisă că o să fac modă şi am început pregătirea pentru facultate, unde am intrat printre primii”, ne spune Andra Ghinea despre parcursul ei spre porţile afirmării.

Pentru Andra, a contat foarte mult baza de plecare, şi anume atelierul de croitorie al părinţilor, care a ajutat-o foarte mult să-şi pună în valoare imaginaţia. Astfel că în anul doi de facultate a avut ocazia să-şi lanseze şi prima sa colecţie de modă, eveniment în urma căruia a avut şi primul client cu notorietate: Sore de la Lala Band, care i-a cumpărat două salopete. Proiectul de licenţă de la facultate s-a numit „SHINIGAMI", colecţie care a avut ca scop relatarea unei poveşti în care demonii preiau înfăţişări umane pentru a se încadra în lumea oamenilor.

Vestea s-a dus repede, iar Andra a început tot mai mult să fie căutată de stilişti şi să fie invitată la evenimentele cele mai importante din această lume fascinantă a modei.

În anul 2018, hainele tinerei creatoare au fost purtate de celebra cântăreaţă Inna şi au putut fi văzute de o ţară întreagă, imaginea artistei fiind folosită de compania Coca Cola în reclame şi pe dozele celei mai cunoscute băuturi răcoritoare.

„Vă daţi seama, am fost în extaz, a fost ceva extraordinar ca hainele mele să ajungă în atenţia întregii lumi. Ulterior, am lucrat cu influenceri celebri, ca Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, care m-au căutat să lucrez doar pentru ele. A fost momentul în care am adunat peste 200.000 de urmăritori pe Instagram. Am mai colaborat cu Antonia, Irina Rimes”, ne mai spune talentata creatoare.

Răsplata pentru munca şi ţinutele excentrice pe care le creează a venit la sfârşitul anului 2019, când Andra a obţinut premiul Best Young Designer, la Elle Style Awards, organizat de cunoscuta revistă Elle.

Creatoarea de modă câştigă în prezent mulţi bani de pe urma muncii sale, fiind prezentă în Bucureşti Mall Vitan, la A List Designers Boutique, dar şi la Constanţa şi Sibiu. De curând, tânăra creatoare are colaborări şi în Germania, cu branduri de renume.

„Ţinutele mele sunt, de multe ori, inspirate din anime-uri şi stilul gotic. De obicei, când concep o colecţie nouă, vin aici la Focşani, în atelierul mamei şi lucrăm până la epuizare. Sunt produse unicat şi ţin foarte mult la păstrarea acestui concept de unicat. Tinerilor le place ce fac pentru că este ceva nonconformist. Este o lume mare aceasta a modei, doar că ceea ce lucrez eu nu face multă lume. Îmi găsesc inspiraţie în orice. Mă inspir de la hainele obişnuite pe care încerc să le fac neobişnuite. Iar eu chiar mă îmbrac cu hainele mele, în fiecare zi, cel puţin cu o piesă”, ne mai spune Andra.

Hainele Andrei Ghinea nu sunt chiar accesibile oricui, întrucât preţurile sunt pe măsura designului şi a materialelor folosite, pentru că aici totul costă. Lucrează şi producţie de serie, dar serii mici, în funcţie de cerere. Din acest punct de vedere, pandemia nu a afectat-o, ba din contră, a fost asaltată de clienţi, fiind nevoită să aprovizioneze magazinele unde este prezentă în fiecare săptămână, sub brandul „GNA by Ghinea”.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Creatoarea de modă Nausica, un an de excepţie. A fost desemnată “Designerul anului 2015” şi „Cel mai bun designer pret-a-porter”

Brandurile din lumea modei salvează firmele de confecţii din Vrancea