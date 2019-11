Ce se întâmplă anul viitor cu taxele şi impozitele locale. Taxa de salubritate revine în actualitate

Potrivit proiectului, pentru anul 2020 impozitele şi taxele locale stabilite în sumă fixă, precum si cele stabilite în cota procentuală, se menţin la fel ca anul trecut, fără să se aplice o majorare. În schimb, pentru taxele care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, este obligatorie indexarea cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a anunţat că inflaţia a fost de 4,6%.

Proiectul aflat în dezbatere revine cu mult discutata taxă de salubritate, pentru persoanele care nu au contract, taxă care anul viitor creşte la 15,38 lei/persoană/lună pentru persoane fizice şi de 4 lei/m.p./lună pentru persoane juridice.

Mai jos puteţi vizualiza proiectul de lege privind taxele şi impozutele pe anul 2020.

"În respectarea prevederilor H.C.L. nr. 86/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, dar nu au contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, se instituie obligaţia de a completa si depune la Serviciul de impozite si taxe locale Focsani declaraţia de stabilire a taxei speciale de salubrizare. În aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 86/2016 compartimentul guvernanţă corporatistă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice va transmite documentaţia primită de la operatorul serviciului de salubrizare împreună cu comunicarea către utilizatorii care nu au încheiat contract de salubrizare către Serviciul de impozite şi taxe locale. Utilizatorii comunicaţi conform celor precizate sus au obligaţia de a depune la Serviciul de impozite si taxe locale Focsani declaratia de stabilire a taxei speciale de salubrizare. Nerespectarea prevederilor menţionate mai sus conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în condiţiile prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 86/2016 . Decizia de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, in cazul persoanelor care se regăsesc in listele comunicate de compartimentul guvernanţă corporatistă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice si nu depun declaraţie, se va emite din oficiu pentru un număr de patru persoane pe fiecare imobil in cazul persoanelor fizice iar in cazul persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate pentru întreaga suprafaţă deţinută în proprietate si identificata in evidenta fiscala. Datele existente vor fi actualizate ori de cate ori se depune declaraţie pentru stabilirea taxei de salubrizare", se arată în hotărâre.