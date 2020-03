Ce aroganţe îşi permite primăria unui oraş sărac din Vrancea: stilouri cu peniţă de aur şi băuturi fine pentru funcţionari

GALERIE FOTO

În 2019, Primăria Mărăşeşti a lansat o sumedenie de licitaţii pe SEAP pentru achiziţionarea de produse exotice.

Şefii instituţiei au cumpărat 35 de pixuri Roller, din alamă, placate cu crom, cu 115 lei/bucata. Nu este clar cine a primit aceste obiecte, dar alte cinci persoane au intrat în posesia unor stilouri de lux, care au costat 924 de lei/bucata. Este vorba despre instrumente de scris marca Sonett Royal, cu peniţă de aur.

Pe lista achiziţiilor dubioase se află şi cumpărarea mai multor sticle cu băuturi alcoolice, gen Bitter Campari, şampanie Moet, wiskey, la preţuri generoase. Primăria i-a obişnuit pe localnici şi cu o serie de evenimente, astfel că sume importante de bani au fost date pe artificii, cu diferite ocazii, pentru care s-au plătit sume cuprinse între 6.000 de lei şi 15.000 de lei.



Cum aceste evenimente au avut nevoie de promovare, Primăria a cumpărat şi astfel de servicii, solicitând editarea lunară a unui ziar cu un tiraj de 1.500 de exemplare, pentru care plăteşte pe an 24.000 de lei.



Mai spunem că foarte multe dintre lucrările publice se fac prin intermediul unor firme prietene, cu care edilul îşi petrece chiar şi concediile.



Este cazul firmei SC Cantisor SRL, administrată de Nicuşor Cantea, un prieten de casă al edilului Valerică Chitic.



Numai în anul 2019 Primăria a încheiat contracte cu Sc Cantisor SRL în valoare de aproape lei fără TVA. Unul dintre contracte se referă la serviciile de deszăpezire, pentru care s-a plătit deja suma de 129.690 de lei, fără TVA, chiar dacă nu a nins deloc în această iarnă. Un alt contract, mai consistent, în sumă de 243.965,95 lei este pentru compactarea unui un teren . 210.800 lei au fost daţi pentru balastarea unor drumuri.



Aceleiaşi firme Primăria i-a plătit 41.800 lei, fără TVA, pentru închirieri de utilaje, în condiţiile în care primăria are propriile utilaje.



O altă firmă agreată de Primărie este Gelser Total, administrată de un alt prieten al edilului, Geluserea şi unde soţia primarului are calitatea de administrator.



Cu această firmă, Primăria Mărăşeşti a încheiat un contract în valoare de 792,081 de lei, fără TVA, pentru distribuirea zilnică a hranei celor 638 de elevi de la Liceul Teoretic Eremia Grigorescu, în cadrul unui proiect guvernamental. Alte două firme de construcţii ale acestuia au primit anul trecut contracte de sute de mii de lei, pentru reparaţii la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti şi în centrul civic al oraşului.

Primarul Valerică Chitic nu ne-a răspuns la telefon pentru a

În noiembrie 2019, primarul Chitic a fost condamnat definitiv la un an şi jumătate de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru infracţiunea de conflict de interese în formă continuată. Primarul din Mărăşeşti a fost trimis în judecată în iunie 2017, după ce Agenţia Naţională de Integritate a descoperit că, în calitate de primar al oraşului Mărăşeşti, a participat la luarea unor decizii cu privire la raporturile dintre Primăria oraşului Mărăşeşti şi firma sa, SC Valerio Prestal SRL Mărăşeşti, care a furnizat mâncare în secţiile de votare, la alegeri, serviciu pentru care a încasat aproximativ 22.000 de lei.

Chitic este obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mărăşeşti sau a Şcolii Generale Pufeşti, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Vrancea.