Câţi elevi din Vrancea nu pot urma cursuri şcolare online. Poşta Română, activată în comunităţile defavorizate să înlocuiască poşta electronică

Luni, 4 mai, a expirat termenul dat Inspectoratelor Şcolare de către Ministerul Educaţiei pentru a raporta situaţia exactă a elevilor şi profesorilor care nu au un suport digital pentru continuarea cursurilor online, singura măsură viabilă rămasă la dispoziţie pentru continuarea cursurilor pe timp de pandemie.

Practic, Inspectoratul Şcolar Vrancea a fost nevoit să facă o centralizare cu privire la situaţia elevilor şi profesorilor care nu au tablete, telefoane smart, laptopuri sau calculatoare, astfel încât să continue procesul de predare online.

După consultarea tuturor directorilor de şcoli din judeţ, care la rândul lor au vorbit cu cadrele didactice şi elevii, s-a ajuns la concluzia că dintr-un total de 40.159 de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, doar 5.298 nu dispun de device-uri necesare acum în procesul educativ, adică 13%.

În privinţa cadrelor didactice, aici situaţia este aproape foarte bună, în sensul că doar 18 învăţători şi profesori dintr-un total de 3.383 (nu s-au luat în calcul educatoarele) au declarat că nu dispun de un calculator sau un telefon performant.

"Încercăm să ne descurcăm cum putem, să găsim soluţii împreună cu comunităţile locale astfel încât copiii să nu sufere din acest punct de vedere. Şcolile care au mai avut computere le-au dat elevilor în custodie. Mai grea este situaţia copiilor din zonele defavorizate", ne-a declarat Dorin Cristea, inspectorul general şcolar al IŞJ Vrancea.

Teme duse acasă cu Poşta Română

Şcoala Nr. 2 din Mărăşeşti este dată de oficialii din învăţământ ca exemplu de bună practică în această perioadă de pandemie. Aici este arondată comunitatea de romi de la Siretul, care numără aproape 200 de copii care nu au posibilitatea de a desfăşura cursuri online.

Profesorii s-au mobilizat şi au trimis cu Poşta Română seturi de materiale educative cu ceea ce au considerat că este util pentru copii să studieze acasă.

"Ne-am asigurat că aceste materiale au ajuns la fiecare copil acasă şi acum vrem să vedem şi feedback-ul din partea lor, cu ceea ce au lucrat din materialele trimise", ne-a declarat Mirela Novetschi, directorul Şcolii Nr. 2 din Mărăşeşti. O situaţia asemănătoare ne-a fost semnalată şi în comuna Jariştea, unde profesorii trimit prin intermediul poştaşilor temele pentru elevi.

Zonă defavorizată din acest punct de vedere poate fi considerată şi comuna Poiana Cristei, cu satele izolate Mahriu sau Tîrîtu, dar nu numai. Aici, chiar dacă cei mai mulţi elevi au acasă un telefon bun sau tablete ori computere, conexiunea la internet este dificilă..

"Pur şi simplu, ne chinuim să facem, ore online. Nu este semnal peste tot, se întrerupe de multe ori. Săptămâna trecută, într-o astfel de pauză de comunicare, mi-au venit pe telefon 800 de mesaje, cu întrebări de la elevi. Aproape că mi s-a blocat telefonul şi nu ştiam cui să răspund mai repede. Chiar dacă noi ne străduim să trimitem pe grupuri fiecărui elev seturi de teme, mulţi nu recepţionează. Dintr-o clasă cu 18 elevi, ajung să lucrez doar cu zece", ne spune Lera Valerica, profesoară de istorie la Şcoala din Poiana Cristei.

Implicarea administraţiei locale, esenţială

La Vizantea-Livvezi, primarul comunei a precizat că a pregătit un proiect de hotărâre care va fi aprobat în Consiliul Local, astfel încât copiii care nu dispun de tehnologie să primească în cel mai scurt timp suportul digital necesar. S-a găsit şi sursa de finanţare.

"Aşadar, având în vedere restricţiile privind deplasările, excursiile, vacanţele din acest an am hotărât anularea excursiei la mare pentru toţii copiii din şcoala Vizantea-Livezi. În vederea finalizării în condiţii optime a anului şcolar şi pentru a veni în sprijinul fiecărui copil am pregătit un proiect de hotărâre în Consiliu Local prin care vom acorda tablete gratis tuturor copiilor din şcoala generală Vizantea-Livezi, care provin din familii cu venituri mai mici de 1000 lei pe membru de familie. Faptul că la nivelul şcolii este deja implementat catalogul electronic şi fiecare învăţător/profesor a primit tableta încă de anul trecut facilitează în această perioadă relaţia copil-profesor-parinte şi nu ne mai rămâne decât să acordăm şi tablete copiilor cu SIM-uri de internet, care se pot conecta însă şi la routerele de internet gratis montate în comună prin programul WIFI4YOU! Sper că în cel mai scurt timp să furnizăm tabletele copiilor, însă asta depinde de rapiditatea furnizorilor", a anunţat primarul Dragoş Ciobotaru.

Părinţii, un avantaj pentru şcoala în pandemie

Sunt şi cadre didactice care spun că acest sistem online de învăţământ şi-a dovedit utilitatea şi din alt punct de vedere, în sensul că i-a responsabilizat mai mult pe părinţi pentru a-şi urmări mai atent odraslele.

"Noi suntem la învăţământul primar şi am ales să lucrăm pe grupul de WhatApp, întrucât copiii sunt încă mici şi nu se descurcă pe sistemele video fără ajutorul părinţilor. Acolo le dau teme din culegeri, le fac fişe de lucru, ei le rezolvă şi mi le trimit. Deşi muncim aproape toată ziua, sunt mulţumită de reacţia lor, pentru că i-am simţit de multe ori mai implicaţi ca atunci când făceam orele la clasă. Asta se datorează şi părinţilor, care au stat acasă şi i-au supravegheat mai atent decât o făceau înainte. Noi ne-am apucat de lecţii de pe data de 25 martie şi suntem în grafic cu tot", ne-a declarat Cristina, o învăţătoare la Focşani.

Ministrul Educaţiei a declarat duminică că pentru elevii care nu au acces la tehnologie în această perioadă, unităţile de învăţământ trebuie să transmită acestora resurse de învăţare şi fişe de lucru.