Câştigătorii concursului „Vitrine de Crăciun“ de la Focşani, premiaţi cu scutiri importante de impozite locale

Comisia de jurizare a concursului "Vitrine de Crăciun" - ediţia a III-a a decis ca premiile I să fie acordate magazinelor Zef (zona 4), Alcor (zona 1), Meca Events (zona 3), Your Flor (zona 2) şi Karoline Mode (zona 5).

De asemenea, în funcţie de zona în care este amplasat spaţiul comercial, au mai câştigat premii următoarele societăţi comerciale Dalarox Trade SRL (zona 1, premiul al II-lea); F&L Lord COM SRL (zona 2, premiul al II-lea); Florăria ELA (zona 3, premiul al II-lea); Danin ND COM SRL (zona 4, premiul al II-lea); Corin COM SRL (zona 5, premiul al II-lea); Pazzo ProInvest SRL (zona 1, premiul al III-lea); Global Proiect SRL (zona 3, premiul al III-lea); MGM 2001 SRL (zona 5, premiul al III-lea)

Pentru desemnarea câştigătorilor, comisa de jurizare a luat în calcul prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 510 din 31.10.2019 privind aprobarea regulamentului privind desfăşurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor şi a spaţiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focşani, dar şi numărul de voturi obţinute de fiecare societate în parte în spaţiul on-line.

Sursa Primăria Focşani

Votul on-line a reprezentat 25% din evaluarea finală a juriului.

Membrii juriului, respectiv viceprimarul Alexandra Tătaru, consilierul local Nicolae Răduţă, profesorul Ştefan Dumitru (Liceul de Arte "Gh. Tattarescu"), arhitectul George Păduraru şi consilierul Mihaela Rusu, funcţionar public în cadrul Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate, au evaluat relevanţa împodobirii vitrinelor pentru perioada sărbătorilor, impactul vizual, respectiv designul atractiv al vitrinelor, originalitatea şi cromatica acestora.

Câştigătorii au obţinut următoarele premii: locul I - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 100%, dar nu mai mult de 10.000 lei; locul al II-lea - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 75%, dar nu mai mult de 7.500 lei; locul al III-lea - suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 50%, dar nu mai mult de 5.000 lei.

