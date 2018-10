Casa de Asigurări de Sănătate, obligată de instanţă la despăgubiri către un pacient care şi-a plătit singur operaţiile. Câţi bani trebuie să plătească instituţia

Un bărbat din Focşani care a suferit un accident grav în anul 2015 şi care nu a avut parte de decontarea serviciilor medicale a avut câştig de cauză în instanţă.

Judecătorii Curţii de Apel Galaţi i-au dat dreptate definitiv şi CJAS trebuie să-i plătească 50.000 de lei despăgubiri, după ce acesta şi-a folosit banii personali pentru a se face bine.

Accidentul teribil al focşăneanului a avut loc în anul 2015 şi intervenţiile chirurgicale le-a plătit din banii proprii, la spitale private, după ce toate spitalele de stat pe unde a mers, în număr de şase, i-au spus că nu se bagă la o operaţie aşa de dificilă.

"Întrucât era singura mea posibilitate de a mai putea merge şi întucât statul român se dovedise incapabil să-mi asigure cele necesare recuperării stării mele de sănătate şi orice întârziere antrena riscul de a nu mai putea merge vreodată, am acceptat oferta clinii Medlife, am fost internat şi am efectuat intervenţia necesară, achitând din surse proprii contravaloarea serviciilor şi a dispozitivului montat", se arată în cererea de chemare în judecată a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vrancea.

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea spun că vor solicita fonduri de la Bucureşti pentru despăgubirea pacientului, dar că această operaţiune ar putea dura până la 60 de zile, în conformitate cu procedurile acestei instituţii.