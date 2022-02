Campionul olimpic de tir care îi instruieşte pe poliţişti să tragă cu arma. „Le-am adus dispozitive de simulare”

După trei participări la olimpiade, Beijing (China)-2008, Londra (Marea Britanie)-2012 şi Rio de Janeiro (Brazilia)-2016, Alin a decis la finalul anului trecut să agaţe arma în cui, după 25 de ani de performanţă.

Sportiv la Clubul Dinamo Bucureşti, Alin Moldoveanu a intrat în corpul ofiţerilor încă după ce a terminat cursurile Facultăţilor de Psihologie şi Drept, iar astăzi este comisar pe poliţie.

Pentru că viaţa sa de familie este la Focşani, campionul olimpic s-a transferat la 1 noiembrie 2021 la Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Vrancea, la Biroul de pregătire profesională, unde îşi ajută colegii pe linia de trageri cu arma.

„În cadrul biroului de pregătire profesională sunt ofiţer specialist pe trageri. Încerc să ajut colegii poliţişti pe linia tragerilor în măsura în care mă pricep. Este vorba despre toţi care poartă armament. Colegii sunt foarte deschişi, chiar îşi doresc să aprofundeze aceste elemente. Le-am adus şi nişte dispozitive de simulare a tragerilor care le oferă şi un feedback, facem nişte cursuri mai atractive. Toţi poliţiştii trebuie să treacă printr-un program de menţinerea a pregătirii profesionale. Ei au trageri periodice şi mergem la poligon”, spune Alin Moldoveanu.

Munca de poliţie în cazul său este guvernată în special de Legea 17, privind deţinerea, portul şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor, uzul de armă şi operaţiunile cu arme şi muniţii.

Iar poliţiştii pe care-i îndrumă sunt antrenaţi să gestioneze situaţii, să le anticipeze şi să le calculeze rapid.

Cele patru discipline ale armei

„Până la Legea 17, sunt patru discipline ale armei care trebuie respectate permanent. Primul principiu este că fiecare armă este încărcată, în sensul că dacă găsesc o armă şi nu ştiu dacă este încărcată trebuie să o consider ca fiind încărcată. Asta înseamnă că trebuie să o verific, ceea ce înseamnă a doua disciplină a armei. Niciodată nu îndrepţi ţeava armei către ceva ce nu vrei să împuşti. Se presupune că dacă am îndreptat arma e intenţie. A treia este disciplina trăgaciului. Niciodată nu bag degetul în garda trăgaciului decât atunci când ori sunt instruit în direcţia asta, ori vreau să angajez o ţintă, ceea ce înseamnă iar o intenţie. A patra este despre disciplina ţintei, să mă asigur că de la mine la ţintă nu intervine nimic şi nu este nimic ce vreau să împuşc şi în spatele ţintei. Aici este mai greu de respectat dacă nu cunoşti şi nu ai exersat. Distanţele mari pun dificultăţi în respectarea acestei discipline. Să tragi la 40-50 m este dificil şi ca să foloseşti arma trebuie să ştii toate lucrurile astea”, mai spune comisarul Alin Moldoveanu despre munca pe care o derulează cu colegii săi.

25 de ani de performanţă

Alin a ajuns la poligonul de tir din Focşani din pură întâmplare. La începutul anului şcolar 1996, când avea 13 ani, antrenorul Clubului Sportiv Focşani, Adrian Alaci a trecut prin şcolile vrâncene pentru a-i întreba pe copiii dacă vor să vadă pe viu cum arată o puşcă adevărată. Alin Moldoveanu avea numai 13 ani şi a fost singurul care s-a prezentat a doua zi la antrenament.

"Gluma s-a îngroşat pe parcurs. Am participat la concursuri, a început să-mi placă şi am ajuns aici după mulţi ani de muncă. Nu pot spune că am făcut sacrificii pentru că îmi place ce fac. Am ales proba de puşca aer comprimat pentru că era singura care se practica în Focşani. Am fost însă una şi bună. Nu cred că în proba de pistol mă descurcam la fel de bine", mărturiseşte campionul.

El a dezvăluit secretele pentru a ajunge un trăgător de elită, şi anume o coordonare foarte bună, capacitate de concentrare şi un echilibru foarte bun. La toate acestea, foarte multă muncă şi 8 ore de antrenament zilnic.

Vrânceanul este cel mai bun trăgător român din istoria probei de puşcă 60 de focuri aer comprimat.

Deşi tirul nu este un sport atât de mediatizat şi nici foarte bine plătit, Alin Moldoveanu nu regretă sacrificiile făcute pentru că "senzaţia de pe podium de la o Olimpiadă, un Campionat Mondial sau European este incomparabilă. Numai pentru asta şi merită să munceşti, indiferent de banii pe care îi iei".



Pe lângă salba de titluri naţionale, Alin Moldoveanu a obţinut rezultate de excepţie în întrecerile internaţionale. Bronz la europene, argint la Campionatul Mondial, aur la Cupa Mondială.

