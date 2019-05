Campioni olimpici şi mondiali vin la Focşani la preselecţia naţională “Hai cu noi în Ţara Campionilor”

Primăria Focşani şi Federaţia Română de Gimnastică organizează sâmbată, 1 iunie 2019, o preselecţie naţională în cadrul proiectului “Hai cu noi în Ţara Campionilor”,

Programul se adresează copiilor cu vârsta între patru şi şase ani, cu calităţi fizice şi psihice care îi recomandă ca viitori performeri şi care îşi doresc să facă performanţă în gimnastica artistică, feminină şi masculină, precum şi în cea aerobică.

Evenimentul va avea loc în cadrul manifestărilor dedicate de către municipalitate Zilei Internaţionale a Copilului, iar la Focşani şi-au anunţat participarea campionii olimpici şi mondiali: Andreea Răducan, Larisa Iordache, Silvia Stroescu, Marius Urzică şi Marian Drăgulescu.

"Alături de aceştia şi de antrenorii Clubului Sportiv Şcolar Focşani, copiii vor face primii paşi în gimnastică pe suprafaţa special amenajată din faţa scenei, iar la sfârşit vor primi diplome de participare şi medalii. Iar cei ce doresc o amintire în plus, la cabina foto pot face fotografii, pe care vor primi autografe de la marii noştri campioni. Împreună cu doamna Andreea Răducan, Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, am gândit şi am organizat această acţiune nu doar ca pe o preselecţie naţională, ci şi ca pe o ocazie de a-i aduce în mijlocul focşănenilor pe unii dintre cei mai buni sportivi ai lumii. Ani la rând, aceşti campioni au scris istorie în gimnastica mondială şi ne-au dat de fiecare dată motive să fim mândri că suntem români. Cu toţii le-am ţinut pumnii când erau în concursuri şi am lăcrimat de bucurie când, datorită lor, tricolorul era aplaudat, iar imnul naţional răsuna pe marile arene sportive din lumea întreagă", potrivit unui cominicat al Primăriei Focşani.





