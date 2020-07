Calvarul unui navigator român blocat de COVID-19 în apele Africii. Cum s-a încheiat experienţa traumatizantă

Adrian Pătrăşcan este un tânăr român, din oraşul Panciu, care de trei ani navighează pe nave industriale, ca steward.

La începutul acestui an, tânărul s-a îmbarcat pe un petrolier, pentru o călătorie care ar fi trebuit să dureze două luni, maxim trei. Pandemia de coronavirus a stricat însă planurile tuturor, astfel că ceea ce părea o activitate cu care era obişnuit s-a transformat într-un iad pentru cei 94 de membri ai echipajului, dintre care 16 români.

"Am plecat pe 4 ianuarie, cu contract, pentru o perioadă de două luni, plus încă o lună. Debarcarea urma să o avem în Namibia, urmând ca în aprilie să ajungem în Norvegia. Pandemia de COVID-19 ne-a prins în marş, în Singapore. Am plecat spre Namibia imediat şi am rămas blocaţi în Mauritius. Nu ne primea nimeni, era pandemie şi am revenit în Namibia. Din cauza reglementărilor, am rămas ai nimănui, la nici doi kilometri de mal", ne spune Adrian Pătrăşcan.

Se întâmpla la începutul lunii mai deja şi nimeni nu a anticipat calvarul echipajului de pe petrolier.

Asta în condiţiile în care contractele multora dintre ei au expirat între timp, la fel şi asigurările medicale în caz de necesitate. Fiind o navă pe care se găseau mijloace plutitoare de producţie, depozitare şi descărcare, efortul echipajului a fost epuizant, lucrându-se încontinuu.

"Am fost blocaţi în apele africane peste două luni şi era o situaţie disperată. Aveam mâncare, medicamente, dar din punct de vedere psihologic a fost greu. Mulţi nu rezistă, pot claca. Am încercat să luăm legătura cu autorităţile române, dar nu am prea avut succes. Am cheltuit foarte mulţi bani pe convorbirile telefonice. Când credeam că nu se mai poate face nimic pentru noi şi vom rămâne blocaţi mult şi bine mi-am adus aminte că am în lista de prieteni pe Ovidiu Burduşa, secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi am îndrăznit să-l caut. I-am spus toată povestea noastră şi în foarte scurt timp aveam să fim căutaţi de la Ambasada României în Africa de Sus, să ne anunţe că ne ajută să ne repatriem. Ceea ce s-a şi întâmplat în primele zile ale lunii iulie", ne-a mai spus Adrian Pătrăşcan.

Ovidiu Burduşa (foto), secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ne-a preciat că i-au fost semnalate mai multe situaţii dificile în care se aflau românii din afara graniţelor în timpul pandemiei.

"Ne-am dorit să-i ajutăm, în măsura competenţelor noastre şi să găsim alături de ei şi de instituţiile publice abilitate ale statului român, soluţii care să vină în sprijinul lor. Un astfel de exemplu este şi cazul lui Adrian Ionuţ Pătrăşcan. Acesta a fost salvat, alături de colegii săi români care lucrau la bordul vasului şi care voiau să se întoarcă în România. Drept urmare, am contactat Ministerul Afacerilor Externe, care prin intermediul Ambasadei României în Republica Africa de Sud, au întreprins demersurile necesare repatrierii în siguranţă a acestora. Vă spun sincer, a fost o situaţie foarte dificilă pentru Adrian, am ţinut în permanenţă legătura cu el. În plus, în toată această perioadă contractele lui de muncă expiraseră şi trecuseră luni bune de când a mai pus ultima oară piciorul pe pământ. O astfel de viaţă trăită în larg nu este uşoară şi mi-am dorit să fac cât de mult am putut pentru a mă asigura că ajunge acasă cu bine. Îmi doresc ca românii să apeleze în continuare cu încredere la DRP, îi asigur de toată deschiderea şi încercăm să-i ajutăm în măsura competenţelor legale", ne-a declarat Ovidiu Burduşa.

Revenit acasă, Adrian nu a stat mult pe gânduri şi s-a angajat în Bucureşti, pentru a-şi recupera o parte din banii pierduţi în voiajul dezastruos.. El spune că în viitorul imediat apropiat nu se vede plecând într-o altă călătorie, după experienţa tristă la care a luat parte, dar că atunci când vremurile vor reveni la normal se va întoarce pe vapor.

