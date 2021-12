Autorităţile pregătesc Ziua Unirii Principatelor. Buget de peste 60.000 de euro pentru manifestări

A mai rămas mai bine de o lună până la Ziua Unirii Principatelor Române, de pe 24 ianuarie, sărbătoare naţională pe care municipiul Focşani vrea să o orrganizeze într-un mod special.

Din acest motiv, primarul municipiului a pregătit un program al manifestărilor pentru care are nevoie de la bugetul local de suma de 312.650 de lei, iar pentru asta cere aprobarea aleşilor locali în şedinţa de joi, 16 decembrie.

Atfel, pentru a marca cei 163 de ani de la Mica Unire, se propune organizarea unor manifestări culturale în care vor fi implicate toate instituţiile de cultură ale oraşului, acestea urmând să primească în bugetele lor bani pentru manifstări.

Evenimentele ar urma să debuteze sâmbătă, 22 ianuarie, la Teatrul Municipal, cu o expoziţie de fotografie veche despre Focşaniul multicultural. Duminică, 23 ianurie, tot la Teatru va avea loc un spectacol dedicat Unirii Principatelor. Pentru cele două evenimente Teatrul are nevoie de un buget de 39.00 de lei.

Pe 24 ianuarie, ziua se va deschide cu un Te Deum la Catedrala Ortodoxă, apoi va avea loc Maratonul Unirii. De la ora 13.00, în sala de şedinţe a Primăriei Focşani se va organiza simpozionul cu tema „Focşaniul multicultural”, fiind invitaţi ambasadori, delegaţii străine, şefi de autorităţi locale şi judeţene,aleşi locali, intelectuali din oraş.

De la ora 16.00, va avea loc un ceremonial militar, urmat de un spectacol de sunet şi lumini, cu teme muzicale tradiţionate reinterpretate în variantă modernă, ceea ce înseamnă că se va apela la serviciile unor artişti din ţară care au mai concercat în Vrancea. Evenimentul va costa 102.000 de lei. Seara se va încheia cu „Gala Personalităţilor de Ziua Unirii”, unde vor fi premiate personalităţi, dar va avea loc şi o masă festivă oferită invitaţilor.

Acest eveniment este trecut în organizarea Ateneului Popular şi ar urma să coste 39.500 de lei.

Pentru 24 ianuarie se are în vedere achiziţionarea de fulare, cocarde şi steguleţe în valoare de 30.450 de lei. Se vor mai cheltui 80.700 de lei pentru cazarea şi masa a 50 de persoane din delegaţiile oficiale. Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice va primi 15.000 de lei pentru amenajarea Pieţei Unirii.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean, instituţia care tradiţional organiza manifestarea de 24 ianuarie, ne-au spus că au existat discuţii cu Primăria Focşani pentru o acţiune comună, dar nu s-a pus problema unui buget aşa de mare.

"Am discutat cu cei de la Primăria Focşani să facem împreună manifestarea, să nu ne suprapunem, să oferim fiecare resursele şi logistica de care dispunem. Despre bani nu am discutat nimic, pentru că am căzut de acord că putem organiza manfestarea fără costuri mari, cu instituţiile noastre culturale. Noi la bugetul acesta nu ne înhămăm", ne-a declarat Adrian Creţu, administratorul public al judeţului vranmcea.

