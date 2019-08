AUDIO Dialogul dintre operatoarea de la 112 şi tânăra care a sunat pentru ajutor: „Poate dura o jumătate de oră, 2, 3 sau 4 ore. Asta e legislaţia. La revedere!“

O convorbire telefonică de peste 4 minute, la 112, a determinat declanşarea unei anchete interne în cadrul IPJ Vrancea, după ce o tânără şoferiţă, care a fost şicanată în trafic, a sunat să fie ajutată.

Tânăra, care era acasă, fusese urmărită de mai mulţi bărbaţi, şi a cerut la 112 să vină un echipaj de poliţie, întrucât trebuie să plece din nou cu maşina şi îi este frică. Ea a sunat de trei ori, iar ultimul dialog a fost şi cel mai consistent, în care operatoarea i-a spus că poliţiştii sunt implicaţi în misiuni şi nu există oameni disponibili la acel moment.

Dialogul de la 112 dintre tânără şi operatoare

Tânăra: Am mai sunat…

Operator 112: Nu a ajuns niciun echipaj?

Tânăra: Nu. Am mai sunat şi acum 45 de minute, nu s-a calmat nimic, ei sunt la fel de gălăgioşi, sunt tot la fel. Mie îmi este teamă să plec înapoi cu maşina unde am treabă.

Operator 112: Repet acelaşi lucru pe care vi l-am spus şi mai devreme, colegii mei vor interveni atunci când vor termina activităţile pe care le desfăşoară acum. Eu vă cred, dar mai mult nu vă putem ajuta.

Tânăra: Eu vă cred, dar nu pot să aştept două ore după un echipaj!

Operator 112: Nu avem încotro, domnişoară! Există varianta să dureze o jumătate de oră, să dureze 2, 3 sau 4 ore, nu ştiu când vor termina.

Tânăra: Eu vă înţeleg! Şi dacă eu vreau să plec cu maşina şi domnul mă va şicana şi mă va accidenta în trafic…

Operator 112: Eu vă recomand să staţi în condiţii de siguranţă până vor sosi colegii mei. Nu avem cum! Vă înţeleg supărarea, dar nu avem cum…

Tânăra: Şi cât timp ar trebui să aştept ca să pot pleca?

Operator 112: Habar nu am! Poate dura jumătate de oră, poate dura o oră, poate dura 20 de minute sau poate dura 3 ore. Habar nu am! Doamnă, domnişoară, să nu credeţi că ei au altă treabă decât munca de poliţie! Sunt la un caz unde cineva era ameninţat cu un cuţit că va fi omorât. Adică trebuiau să fie acolo…

Tânăra: Toate echipajele?

Operator 112: Nu toate, doamnă. V-am dat exemplu doar de unul. Asta este legislaţia. La revedere!

În discuţie a intervenit şi tatăl tinerei, care a spus că se vede nevoit să se apere cu cei doi câini din curte.

Poliţiştii de la Control Intern vor analiza dacă operatoarea de la numărul de urgenţă a acţionat conform regulamentului şi vor stabili dacă se impun sancţiuni împotriva acesteia.

