Au renunţat la zilele comunei ca să facă investiţii mai importante: „Am luat cu greutate decizia“

Conducerea administraţiei publice este de părere că 2018 este un an în care se lucrează la mai multe proiecte importante şi la care trebuie să se contribuie şi cu fonduri din bugetul local.

Este vorba despre un proiect de asfaltare, cu fonduri europene, lucrări de reabilitare a dispensarului comunal, dar şi achiziţii de utilaje, toate acestea fiind investiţii la care trebuie să contribuie şi comuna cu fonduri din bugetul local.

Din acest motiv, la nivelul administraţiei locale s-a luat decizia ca anul acesta să se renunţe la organizarea Zilelor Comunei la sfârşitul lunii august, o manifestare care devenise tradiţională în ultimii ani

”Am luat cu mare greutate decizia de a nu mai organiza în acest an o nouă ediţie a Zilelor comunei Ciorăşti, pentru a ne putea concentra pe investiţiile la care lucrăm. Am început un nou proiect de asfaltare, de această dată cu fonduri europene, am demarat lucrările de reabilitare a dispensarului comunal, am achiziţionat o staţie de asfalt şi alte utilaje necesare pentru lucrările la infrastructură, toate acestea fiind investiţii la care trebuie să contribuim şi noi cu fonduri din bugetul local. Chiar dacă principalele surse de finanţare sunt din fonduri europene sau de la bugetul de stat, sumele pe care trebuie să le suportăm din bugetul local sunt importante”, ne-a declarat primarul Nicolae Braicău (PNL).

Zilele comunei ar fi secătuit buletul local de câteva mii de euro, bani care acum vor fi folosiţi pentru cofinaţarea lucrărilor cu fonduri europene.

Comuna Ciorăşti este exemplu la nivel naţional în ce înseamnă investiţiile, toate lucrările de interes utilitar fiind realizate de firma Primărie, la jumătate de preţ.

Prin intermediul societăţii primăriei, s-au reabilitat căminul cultural, cabinetul medical, s-au construit o piaţă agroalimentară şi un stadion extrem de modern, au fost asfaltate şi pavate drumurile, se realizează salubritatea localităţii, gama de lucrări fiind variată.

În acest interval de timp, primăria comunei Ciorăşti a achiziţionat zeci de maşini şi utilaje, noi şi second hand, care sunt folosite la lucrări publice, întreţinere, reparaţii.

Pentru deszăpezire şi lucrări la drumuri şi şanţuri, autorităţile au cumpărat o maşină cu freză şi lamă, un buldoexcavator, un autogreder pentru reprofilarea drumurilor, un finisor de asfalt şi un cilindru compactor, precum şi un mini-excavator.

Pe de altă parte, cu fonduri locale s-au mai achiziţionat o maşină de gunoi, un camion pentru cărat piatră şi o maşină de pompieri. La toate acestea mai adăugăm că în comuna Ciorăşti autorităţile au cumpărat un autobuz pentru transport local, noutate în ţară, o maşină mortuară, dar şi un autocar pentru transportul elevilor şi bătrânilor în excursii.