Arhiepiscopia îl cercetează pe preotul manager de la Căminul de bătrâni care „a poftit“ la o subordonată. Femeia a făcut plângere la Parchet

Cazul de la Căminul de bătrâni Focşani, unde directorul instituţiei este vizat de un imens scandal, după ce a bruscat o angajată şi i-a cerut să întreţină cu el relaţii sexuale, ia amploare. Directorul Cătălin Ifrim este şi preot la o biserică din oraş şi din această cauză cazul său va fi anchetat şi de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.

"Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei s-a autosesizat şi a declanşat o anchetă bisericească în cazul respectiv", potrivit preotului Ioan Şolea, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei.

În cursul zilei de joi, infirmiera Iuliana Coman a depus plângere atât la Parchet, cât şi la Poliţiei.

Procurorul Anca Raşca spune că femeia a depus plângerea si potrivit celor scrise de ea faptele se înscriu la lipsire de libertate si purtare abuzivă. În baza plângerii se va inregistra dosar penal sub aspectul săvârşirii celor 2 infracţiuni, dosar ce va fi trimis la Poliţia Municipiului Focşani.

Şi la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară din cadrul Primăriei Focşani, instituţie care are în subordine Căminul de bătrâni, s-a declanşat o anchetă internă.

"Începând de ieri, din dispoziţia domnului primar, se efectuează o verificare a aspectelor semnalate de infirmiera Coman Iuliana iar imaginile au fost reluate de către Corpul de Control. Din informaţiile pe care le deţin, dumneaei a făcut plângere atât la poliţie, cât şi la Parchet, şi-a angajat un avocat şi probabil că în instanţă se va stabili cine este vinovat şi în ce fel.Nu mi-au mai fost aduse la cunoştinţă abateri ale directorului. În orice instituţie pot apărea mici discuţii, poate tonul ridicat, dar nu de natură să altereze relaţiile de comunicare dintre şef şi personal", a declarat Mihai Ciubotaru, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară.

Primarul municipiului a declarat că dacă lucrurile se confirmă, va solicita demisia celor vinovaţi.

“Nu susţin şi mă dezic de astfel de fapte, care nu au ce căuta în nicio instituţie, fie ea publică sau privată. Dacă toate acestea se vor dovedi a fi adevărate, precizez încă de pe acum că voi cere în mod public demisia celor vinovaţi. Totodată, până la finalizarea anchetei interne, solicit tuturor celor implicaţi să se abţină de la alte comentarii sau declaraţii publice, care sunt de natură să păteze în mod nemeritat imaginea instituţiei. Iar dacă la final verificările vor arăta că există persoane care se fac vinovate de fapte penale, personal voi solicita organelor de anchetă să preia cazul astfel încât persoanele în cauză să suporte rigorile legii”, a declarat primarul Cristi Misăilă, prin intermediul unui comunicat de presă.

Faptele de la Căminul de bătrâni s-ar fi produs în zorii zilei de luni, 27 august, la ora 4.30, când directorul ar fi venit băut în instituţie şi după ce a înlăturat paznicul de serviciu a chemat-o pe infirmiera Iuliana Coman în biroul de protocol.

Acolo, preotul s-ar fi dezbrăcat şi i-a cerut subalternei sale să întreţină relaţii sexuale cu el. Preotul a ţinut-o blocată în birou până la ora 9.00 dimineaţa.

”S-a dezbrăcat de cămaşă şi de pantaloni în faţa mea, m-a lovit şi mi-a cerut să întreţin relaţii cu el. Mi-a spus că noi, cei care ne-am angajat fără să dăm bani, trebuie să plătim în natură. Am fost şocată şi am stat în teroarea asta până pe la ora 9.00. Afară mă aştepta prietenul meu, care îmi trimitea mesaje. După mai multe apeluri ale doamnei Corina (n.r. psiholog), domnul director s-a îmbrăcat şi a ieşit, cerându-mi şi mie să ies în aşa fel încât să nu mă vadă nimeni. Am fugit pe scări la cabinetul meu, am început să plâng, am căzut pe jos, eram în stare de şoc. Am reuşit să fug din unitate”, a declarat infirmiera Iuliana Coman.

