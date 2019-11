Alegeri prezidenţiale 2019. Preşedintele USR Focşani: "Am votat pentru un preşedinte care nu va fi nici jucător, nici spectator, nici şeful unei tabere politice, ci va fi alături de fiecare cetăţean”

Liviu Macovei, preşedintele USR Focşani şi candidatul acestei formaţiuni la Primăria municipiului, a votat la ora 11.30 la Secţia Nr. 4, din incinta Secţiei pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene.

Şeful USR a venit împreună cu soţia sa şi şi-a arătat încrederea că, la finalul acestei zile, românii vor face alegerea cea bună.

“Am votat pentru un preşedinte proeuropean, am votat pentru viitorul copiilor noştri, am votat pentru un preşedinte care are voinţa să se bată pentru lucruri cu adevărat importante pentru societate, pentru un preşedinte activ, un preşedinte care va pune în primul rând accent pe educaţie, pe sănătate. Am votat pentru un preşedinte care nu va fi nici jucător, nici spectator, nici şeful unei anumite tabere politice, ci va fi un preşedinte alături de fiecare cetăţean”, a spus Liviu Macovei, la ieşirea de la urne.