Alegeri cu poliţia la uşă la USR Focşani. Scrutinul a fost anulat şi se discută de excluderi VIDEO

A fost scandal imens duminică la sediul USR Focşani, acolo unde ar fi trebuit să se desfăşoare alegeri pentru funcţia de preşedinte al filialei locale.

Alegerile au fost suspendate după ora prânzului, după ce unul dintre protagonişti a acuzat de fraudă tabăra adversă.

Mai exact, candidatul Radu Ţigănuş, care este preşedintele PLUS, spune că unele persoane ar fi venit chiar cu buletinele de vot completate cu opţiuni, prezentând ca dovezi şi un film video cu oameni din conducerea partidului care aveau în sacoşă voturi precompletate, ce ar fi urmat să fie distribuite membrilor de partid pentru a intra cu ele la vot.

Ar fi vorba de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice, Liviu Mălureanu, care va candida, la rândul său, la şefia organizaţiei judeţene.



"În proximitatea sediului USR PLUS, Mălureanu Liviu a fost surprins cu o sacoşă plină cu buletine de vot precompletate, care urmau să fie distribuite către membrii votanţi. Mai mult decât atât, a fost surprinsă în direct (video) o membră USR PLUS, care avea deja asupra sa un asemenea exemplar de buletin de vot şi care făcea instructaj la faţa locului membrilor care aşteptau sa voteze şi care habar nu aveau că trebuie să o voteze doar pe Atanasiu Corina şi pe echipa dânsei. În momentul în care a observat că membrii USRPLUS de bună credinţă încearcă să stopeze acest furt, dna Atanasiu a sunat la 112 şi a reclamat că o persoană hărţuieşte membrii care aşteptau să voteze. În fapt, persoana care "hărţuia" nu făcea altceva decât să filmeze, să documenteze frauda şi să o oprească. Am ajuns şi eu la sediul USRPLUS din Bd. Unirii şi am putut constata toate cele relatate mai sus! Într-un sfârşit, alegerile au fost stopate, dar doar după ce unul dintre membrii corecţi USRPLUS a observat că buletinul de vot folosit era viciat! O candidată figura pe buletin de 2 ori în aceeaşi listă", a precizat Radu Ţigănuş, candidat pentru funcţia de preşedinte.

El o acuză pe Corina Atanasiu de faptul că în ultima perioadă a înregimentat în partid foarte mulţi membri de la Filiala de Cruce Roşie Vrancea, care n-ar avea drept de vot, dar care au fost aduşi la urne cu „autobuzul”.

În urma scandalului de la sediul USR Focşani au venit şi poliţişti. „Astăzi (n. red. - duminică), în jurul orei 11.45, poliţiştii focşăneni au fost sesizaţi cu privire la unele neînţelegeri între mai multe persoane, în municipiul Focşani, în zona Sala Polivalentă. Echipajul sosit la faţa locului a aplanat conflictul spontan între o femeie şi un bărbat. Verificările continuă, pentru stabilirea situaţiei de fapt, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora să fie dispuse măsurile care se impun", a arătat IPJ Vrancea într-un comunicat de presă.

Corina Atanasiu, actualul preşedinte al USR Focşani, spune că ea fost cea care a chemat poliţia.

"Eu am chemat poliţia, pentru că un membru USR agresa două femei care aşteptau să intre să voteze. Domnul Ţigănuş ţipa că este fraudă, dar poliţiştii au menţionat că nu au nicio competenţă în organizarea alegerilor. Nu a fost nici o fraudă şi nici o tentativă de fraudare a alegerilorAm hotărât să amânăm alegerile pentru altă dată", a declarat pentru „Adevărul” Corina Atanasiu.

Cazul de la Focşani a ajuns şi în atenţia Biroului Politic Naţinal al USR PLUS, care luni ar urma să ia şi o decizie sancţionatorie. S-a invocat articolul 13, litera G din Statutul USR, care spune că membrii acestui partid nu au voie să se jignească între ei ("să nu aibă un comportament injurios sau calomniator la adresa unui alt membru USR"), situaţie în care se poate ajunge chiar şi la excluderi, în cazul de faţă vizat fiind Radu Ţigănuş, candidatul cu cele mai mari şanse de a fi preşedinte al USR Focşani.

