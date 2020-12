Alegeri parlamentare 2020. Cu urna mobilă, fără protecţie specială, la bolnavii de COVID-19 VIDEO

Autorităţile spun că s-au pregătit cum trebuie pentru desfăşurarea procesului electoral la alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar votul de duminică, în mare parte, confirmă acest lucru. Cu toate acestea, o lacună legislativă a dat totuşi bătăi de cap celor implicaţi în derularea procesului de votare şi are legătură cu situaţia epidemiologică din România.

Asta pentru că persoanele infectate cu coronavirus aflate fie în spitale, fie în carantină la domiciliu, şi-au putut exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, în baza documentelor care să confirme diagnosticul. Doar că membrii secţiilor de votare care au primit sarcina să meargă cu urna specială la persoanele infectate cu SARS- COV-2 au făcut-o fără reguli de protecţie specială, aşa cum ar fi normal.

Astfel, în ghidul tipărit de Autoritatea Electorală Permanentă nu există o reglementare care să facă referire la acest aspect. La Focşani, au existat mai multe cazuri de cereri de votare cu urna mobilă depuse de persoanele infectate cu coronavirus.

Membra unei secţii de votare care a fost nevoită să meargă cu urna mobilă acasă la o persoană carantinată din cauza COVID-19 ne-a declarat că în lipsa unui protocol care să reglementeze condiţiile de vot în cazul persoanelor infectate a fost nevoită să-şi ia singură măsuri suplimentare de protecţie.

„Mi-am pus trei măşti, două rânduri de mănuşi, dezinfectant am avut de acasă şi am mers la domiciliul persoanei infectată cu COVID-19, care a cerut urna mobilă. Din secţia de votare m-am oferit eu să merg şi cu încă o persoană care a fost stabilită prin tragere la sorţi, fiind însoţiţi de un poliţist. Votul a decurs repede, pentru că nu am avut echipamente de îmbrăcat, în scara blocului, unde nu era lumină, dar poliţistul a avut lanterna de la telefon şi a salvat situaţia. Am stat la distanţă, votanţii s-au dezinfectat. Cred că trebuia totuşi să avem costumaţie, pentru că este pandemie. Nu mi-a fost teamă, pentru că sunt o persoană activă şi sunt expusă mereu”, ne-a declarat Olimpia Săpunaru, membru la Secţia de Votare Nr. 2 Focşani.

În decizia privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale se menţionează despre echipa care se deplasează la domiciliul celor care au cerut să voteze, doar că trebuie să aibă asupra ei urna specială, sigilată cu ştampila de control a secţiei de votare, tuşiera, ştampila, un pix de culoare albastră, buletine de vot cu ştampila de control a secţiei de voatre, timbre autocolante. Decizia nu face însă nicio referire la vreun echipament de protecţie sanitară, nici măcar la măşti sau la mănuşi.

Prefectul judeţului Vrancea, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, nu a răspuns la telefon pentru a comenta această situaţie.

