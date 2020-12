Afacere unică, după 20 de ani de trudă în Italia. „Şi noi, românii, suntem în stare să facem calitate bună“ VIDEO

Viorel Ene şi Culiţă Bînzar sunt doi vrânceni, primul din Focşani, celălalt din Mărăşeşti, care după două decenii de muncă pe brânci în Italia s-au întors acasă pentru a pune bazele propriei lor afaceri.

Cei doi bărbaţi, alături de un alt partener, au deschis la Focşani o fabrică de ceramică, Fiorello Serv SRL, unde fac obiecte sanitare de calitate superioară, unică în această zonă, investiţie realizată printr-un proiect cu fonduri europene.

Colegi de muncă în Italia, la o fabrică cu acelaşi profil, Viorel şi Culiţă au muncit la proiect aproape trei ani, timp în care au făcut cunoştinţă cu toate provocările posibile, mai ales în ce priveşte birocraţia statului român, dar într-un final au reuşit.

Viorel Ene avea doar 19 ani când a terminat liceul şi a plecat de acasă în lumea largă, să-şi câştige existenţa. Şi-a găsit de muncă în Italia, aproape de Roma, la o fabrică de ceramică, într-un orăşel industrial. Acolo şi-a găsit şi partenera de viaţă, tot româncă, s-a căsătorit, a devenit tatăl a doi copii şi a muncit necontenit, dar gândul de a se întoarce acasă să-şi construiască o afacere nu l-a părăsit niciodată.

Fondurile europene, aproximativ 250.000 de euro, au făcut posibil acest vis.

„În trei ani, cât a durat scrierea proiectului şi până la aprobare, am venit de 24 de ori în România pentru semnat acte, o birocraţie înfiorătoare. Apoi ne-am lovit de alte bariere. Nu găseam spaţii de închiriat. Într-un final am găsit înţelegere la proprietarul actual, care a fost de acord să investim 24.000 de euro în intimizarea spaţiului fără să ne perceapă nicio chirie în următorii cinci ani. Absolut toată construcţia a fost realizată de noi, inclusiv instalaţiile şi lucrăm sub licenţa unui investitor din Italia, care are o fabrică cu 60 de angajaţi la Floreşti, lângă Cluj Napoca. Lucrăm deocamdată doar bideuri şi WC-uri de calitate superioară, pentru Italia. Zilnic, de pe flux ies 26 de piese“, ne spune Viorel Ene, unul dintre administratorii afacerii.

Fabrica de ceramică de la Focşani, care a început producţia în luna mai a acestui an, are cinci angajaţi, inclusiv cu cei doi patroni care muncesc cel mai mult.

„Suntem învăţaţi cu munca. Nu înseamnă că dacă vii în România şi devii patron trebuie să fii îmbrăcat la patru ace. Noi ce am învăţat acolo vrem să-i învăţăm şi pe muncitorii noştri, pentru că am învăţat ceva bun. 20 de ani de experienţă nu cred că este puţin”, ne precizează şi Culiţă Bînzar, originar din Mărăşeşti.

Cei doi patroni au sarcini diferite în fabrică. Culiţă se ocupă de secţia de turnare, procesarea materiei prime, practic inima acestei fabrici, iar Viorel are în atribuţii cuptorul, secţia de glazurare, dar şi livrarea, ambalajul, practic etapele care duc la scoaterea produsului finit.

În viitorul apropriat, maeştrii ceramicii speră să promoveze pe piaţa din România şi un model al lor.

„Sper ca prin luna lui martie să promovăm şi două modele ale noastre, cu brandul nostru. Suntem în negocieri cu un mare brand din România, iar dacă dă Dumnezeu să avem şi un dram de noroc nu o să mai lucrăm pentru Italia, ci pentru România. Aş fi mai mulţumit să lucrăm pentru România, pentru ca românii să cumpere produsele noastre. Şi noi, românii, suntem în stare să facem calitate bună”, spune încrezător Viorel Ene.

Cât despre extindere, cei doi vrânceni speră ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat.

