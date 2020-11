Acuzaţii dure între şefii spitalului din Focşani şi unicul epidemiolog al unităţii medicale, tocmai demisionat

Diana Stoica, singurul medic epidemiolog al Spitalului de Urgenţă „Sf. Pantelimon" din Focşani, a demisionat luni seara, acuzând „ultrapolitizarea” unităţii medicale.

Medicul a dus greul în această perioadă de pandemie, dar spune că nu a mai suportat presiunile impuse de conducerea numită politic de Ministerul Sănătăţii, toţi cei care conduc astăzi destinele celei mai mari unităţi medicale din judeţ fiind membri PNL.

În schimb, actuala conducere interimară Spitalului, numită politic imediat după expirarea Stării de Urgenţă, spune că regretă plecarea medicului, reproşându-i totuşi că prin gestul său pune în pericol pacienţii.



Dr. Diana Stoica ne-a declarat că are deja oferte de la alte spitale, în condiţiile în care mai are contracte de colaborare cu alte două spitale din Vrancea.

„Nu a fost în intenţia mea, dar toată lumea cunoaşte situaţia, însă nimeni nu face nimic. Am o specializare foarte importantă şi de când am postat mesajul au curs anunţurile de angajare. Eu mai lucrez şi la Spitalele din Adjud şi Vidra. Îmi fac treaba, dar atunci când politicul îşi bagă coada nu este în regulă. Nu a fost o decizie grea, sub aspect financiar, dar totuşi este grea pentru că las în urmă o echipă de toată isprava. Cel mai bine am colaborat cu conducerea militară din perioada Stării de Urgenţă. Acei oameni erau adevăraţi profesionişti şi chiar şi astăzi comunic cu doctorul Keresztes”, ne-a precizat Diana Stoica.

Medicul nu a vrut să spună concret la ce presiuni a fost supusă, precizându-ne că au existat mereu conduceri politice la spital, dar nu atât de evidente în imixtiuni în ceea ce priveşte actul medical. De cealaltă parte, conducerea spitalului are o altă variantă.

„Am încercat să am o discuţie punctuală, solicitându-i doamnei Stoica Diana să-mi explice motivele pe care le-a avut în vedere când a decis să-şi înainteze demisia, lăsând spitalul fără epidemiolog şi, implicit, punând sute de pacienţi în pericol. Din păcate, argumentele au lipsit, cea mai importantă replică a dumneaei fiind următoarea: ”Fă toate actele pentru că de mâine plec!”. Plecarea singurului medic epidemiolog de la Spitalul Judeţean este o chestiune de interes public, de sănătate publică, astfel că am iniţiat imediat o serie de demersuri pentru a căuta un medic epidemiolog pe care să ne putem baza în perioada următoare...DSP Vrancea a amendat Spitalul Judeţean Focşani cu 10.000 de lei în urmă cu mai multe luni pentru că medicul Stoica Diana nu şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte traseele epidemiologice, anchetele epidemiologice specifice în perioada apariţiei noului coronavirus etc. Conducerea unităţii sanitare a primit numeroase sesizări din partea medicilor şi asistenţilor, în sensul că nu sunt instruiţi de medicul epidemiolog şi că astfel de instruiri s-au realizat doar pe criterii de prietenii, se arată într-un comunicat semnat de medicul stomatolog Codruţa Neagu, directorul interimar al Spitalului.



Codruţa Neagu leagă plecare medicului epidemiolog de un alt gest, respectiv demisia pe care tot luni fostul director al Spitalului de Urgenţă, pesedistul Constantin Mîndrilă, şi-a dat-o din funcţia de şef al Serviciului de Achiziţii Publice.

Reamintim că medicul Diana Stoica a anunţat luni seara, printr-un mesaj scris pe pagina de Facebook, că şi-a dat demisia din funcţia de medic epidemiolog la Spitalul de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani.

"O zi la care nu m-am gândit că va veni...dar,...DA mi-am dat demisia din funcţia de medic epidemiolog al Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani. De ce? Din multe motive adunate...de câteva luni...atunci când managementul "de top" al unei unităţi sanitare este ultramegapolitizat să ştiţi că lucrurile nu vor merge bine. Ştiu că nu sunt singurul medic care gândeşte acest lucru, însă pot afirma că sunt printre puţinii care o pot spun, care o pot face public. Eu sunt unul dintre adevăraţii specialişti, eu contez, eu nu am abandonat lupta, dar nu voi permite niciodată nimănui care a "tras lozul câştigător" şi a ajuns în "vârful" unei instituţii sanitare să îşi bată joc de munca mea şi a echipei mele", a scris pe Facebook medicul din Focşani.

Demisia unicului epidemiolog al spitalului pune unitatea medicală într-o situaţie delicată şi dintr-un alt punct de vedere. Practic, angajarea unui astfel de specialist este condiţie fermă pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la Ministerul Sănătăţii. Fără autorizaţia amintită nu se poate continua contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce lasă spitalul fără finanţare. Totuşi, aceste măsuri nu se aplică imediat. Legal, spitalul are la dispoziţie 60 de zile pentru a găsit un înlocuitor pentru medicul demisionar.

