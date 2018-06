Acţionarul majoritar al unei firme abonată la bani publici în Vrancea, condamnat după un proces cu DNA

Dosarul de corupţie în care Dorinel Modreanu, cumnatul liberalului Nini Săpunaru, dar şi o angajată a firmei Europroiect, Gabriela Pavel, au avut calitatea de învinuiţi a avut legătură cu lucrările de modernizare a unui drum în judeţul Iaşi, din bani europeni.

Dorinel Modreanu a fost învinuit pentru fals intelectual, complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Potrivit procurorilor anticorupţie, Europroiect a făcut documentaţia pentru modernizarea drumului comunal DC 49 Schitu Hadâmbului - Urşiţa – Mironeasa, lucrare executată din fonduri europene şi estimată la 10.596.474 lei.

Procurorii DNA i-au învinuit pe Modreanu şi Pavel pentru faptul că ar fi întocmit în mare grabă, după finalizarea termenului de implementare a proiectului, un referat al lucrărilor, solicitat telefonic de primarul comunei Mironeasa, fără ca aceştia să inspecteze lucrarea respectivă.

Aceste acţiuni au avut loc în vara anului 2012. Dosarul a fost unul extrem de complex, cu 18 persoane trimise în judecată, iar acesta s-a finalizat luni, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Iaşi, care a schimbat radical deciziile date în dosarul de pe fond.

Astfel, atât Modreanu cât şi angajata lui au scăpat de unele dintre pedepsele date pe fond, dar au fost condamnaţi la un an de închisoare, cu suspenare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cei doi au un termen de supraveghere de doi ani, prin care vor fi obligaţi să resecte măsurile de supraveghere. “a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se arată în decizia judecătorilor.

De menţionat că la data începerii cercetărilor în acest dosar, respectiv în 2012, Nini Săăpunaru deţinea 49% din acţiuni în firma Europroiect, acţiuni la care a renunţat în vara anului 2013, când se auzise deja de acest scandal de corupţie, dar şi pe fondul nominalizării lui Săpunaru ca ministrul al Transporturilor, propunere care nu s-a materializat.

Firma Europroiect este o abonată la banii publici din Vrancea. În ultima vreme, primăria Focani a semnat mai multe contracte cu firma lui Modreanu, în special legate de proiecte de infrastructură.