Şeful Parking, răspuns cu privire la cele trei locuri de parcare pe care le foloseşte. Cum a recunoscut directorul că nu a dat dovadă de spirit civic

După ce Adevărul a publicat faptul că directorul societăţii Primăriei care gestionează locurile de parcare din municipiu deţine în parcarea blocului unde locuieşte nu mai puţin de trei locuri, două plătite şi unul pe care aproape că şi l-a însuşit forţat, Nicuşor Statache a venit cu precizări în Consiliul Local.

A făcut acest lucru în acel cadru pentru că şi aleşii liberali l-au acuzat la rândul lor de acelaţi lucru, dar în termeni care l-au deranjat pe directorul Parking.

Acesta nu a negat nimic din ceea ce am prezentat noi, doar că nu a fost complet în explicaţii

"Dreptul pe care l-am dobândit prin închirierea acelui loc de parcare transformă de fapt acele locuri de parcare în proprietatea mea temporară. Am două locuri de parcare închiriate din anul 2014. În anul 2018 am schimbat gestionarul locurilor de parcare, de la Direcţia de Dezvoltare la Parking. Am trei maşini, recunosc. Două le parchez pe două locuri închiriate, încă din 2014, când era 240 de lei locul de parcare/an şi una pe domeniul public, acolo unde apuc, ca toţi ceilalţi vecini ai mei. Am dat un comunicat la momentul când am preluat mandatul pentru strângerea plăcuţelor cu Direcţia de Dezvoltare, am apelat la spiritul civic al fiecăruia dintre noi. Credeţi-mă că nu s-a întâmplat. Tocmai de aceea, în municipiul Focşani, mai sunt încă vreo câteva sute de plăcuţe cu inscripţia Direcţiei de Dezvoltare. Suntem o mână de oameni, nu putem să avem ca prioritate recoltarea acestor plăcuţe din parcările municipiului Focşani", a spus Nicuşor Statache.

De menţionat că locul pe care Nicuşor Statache îl ocupă pe domeniul public are în dreptul său o plăcuţă cu numărul de înmatriculare al unuia dintre autoturismele sale, ceea ce înseamnă că spiritul civic deficitar s-a manifestat inclusiv în cazul său, care în 2018, din postura de şef la Parking a făcut următorul apel la cetăţeni: "în cazul neridicării personale a plăcuţelor vom fi nevoiţi să ridicăm plăcuţele aferente domeniului public al Municipiului Focşani cu responsabilitatea păstrării acestora la punctul de lucru din Focşani str. Răsăritului nr.10. După termenul de 17.04.2018, plăcuţele vor intra în proprietatea Parking Focşani SA”.

Mai mult decât atât, locul în cauză figurează ca spaţiu verde, dar el este gata asfaltat, lucru care s-a întâmplat anul trecut, tocmai pentru a putea staţiona maşina directorului Parking acolo, aşa cum am găsit-o de mai multe ori.

