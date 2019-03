Ziariştii, primiţi pentru declaraţii la nunta lui Claudiu Manda cu Olguţa Vasilescu: „Sunt 517 invitaţi. Domnul Dragnea a ajuns deja“

Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda în sala unde are loc petrecerea

Potrivit celor doi miri, mare parte din organizarea petrecerii a căzut în sarcina naşului de cununie Ovidiu Flori, primar în localitatea doljeană Işalniţa, acolo unde are loc evenimentul.

„Avem 517 invitaţi confirmaţi. Este vorba despre colegi de partid, parlamentari, membri ai familiei, apropiaţi. Domnul Dragnea a ajuns deja. O să se servească un meniu tradiţional oltenesc: cu friptură, sarmale, desert şi tot ce trebuie“, a spus Claudiu Manda în faţa ziariştilor al căror acces a fost permis în sală câteva minute, înainte de sosirea invitaţilor.

Olguţa Vasilescu a spus că poartă o rochie creată de Roxana Butnaru şi că n-au pregătit un moment special pentru dansul mirilor, dar că ca are „un pic de emoţii", pentru ca de fiecare data i se pare ca nu a avut suficient timp sa pun lucrurile in ordine. întrebat daca are emotii, Claudiu Manda a răspuns afirmativ: „Da, ciudat, dar da. La vârsta pe care o avem chiar avem emoţii".

Petrecerea are loc în comuna Işalniţa, situată la 13 kilometri de Craiova, într-un restaurant numit Riviera Ballroom. Conform prezentării de pe site-ul localului, decorul "este un mix între modern şi retro inspirat subtil din America anilor '50, cu un decor mascat din influenţele Broadway-ului, un spaţiu care combină un decor de teatru cu zona de mese / restaurant, un fel de "melody-club" reinventat".





Ambii miri au mai fost căsătoriţi şi fiecare are câte un copil din căsătoria anterioară.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: