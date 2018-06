Visul singurei eleve din Dăbuleni cu 10 la Evaluarea Naţională: „Nu cred că România nu poate oferi nimic, dar în afaţa ţării am mai multe oportunităţi“

Tania Vînturişi este sigura elevă din oraşul Dăbuleni care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională. „Sinceră să fiu la matematică mă aşteptam să iau nota 10 pentru că nu am greşit nimic şi ştiam asta, dar la română nu mă aşteptam pentru că acele compuneri sunt interpretabile şi mă aşteptam la o notă mult mai mică“, a povestit eleva din Dăbuleni.

„Să ştii că mi-a adus o bucurie mare!”

Tania Vînturişi a fost un model pentru profesorii din cadrul Şcolii Gimnaizale nr. 1 din Dăbuleni. „Felicitări, Tania pentru rezultat! Să ştii că mi-a adus o bucurie mare!. Pe lângă orele de la clasă într-adevă la elevii care termină clasa a VIII-a avem un program de pregătire suplimentar ce constă într-o şedinţă în care împreună cu ei am stabilit ziua de marţi, adică două ore în plus faţă de ce faceau la clasă”, a spus Iuliana Ciuciuc, profesorul de limba română.

Eleva din Dăbuleni care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională îşi doreşte să meargă la un liceu de top din Craiova, iar după absolvire vrea să meargă la facultatea de medicină, însă nu vrea să profeseze în ţară. „Nu cred ca Roamania nu poate oferi nimic, dar cred că în afara ţării am mai multe oportunităţi şi am vizitat Italia, acolo unde este tatăl meu şi chiar am vazut că este altceva, altă mentalitate şi arată altcumva“, a mai povestit

Tania Vînturişi.

La nivelul clasei a- VIII-a, din cadrul şcoalii nr. 1 Dabuleni, 23 de elevi s-au înscris pentru examen, trei nu s-au mai prezentat, iar cinci nu au obţinut note de trecere.