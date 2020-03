VIDEO Cum şi-au arătat solidaritatea suporterii din Craiova faţă de medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“

Suporterii s-au strâns, duminică-seara, 15 martie 2020, în faţa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Craiova, pentru a le transmite medicilor, asistenţilor şi personalului medical auxiliar din spital că nu sunt singuri şi că efortul lor este apreciat.

„Nu sunteţi singuri, nu daţi înapoi, Peluza Sud alături de voi!“, i-au asigurat ultraşii, care au desfăşurat un banner de mari dimensiuni şi au aprins torţe. În scurt timp la ferestrele spitalului au apărut şi cei cărora le-a fost dedicat gestul, vădit emoţionaţi.

La spitalul craiovean sunt deja sub tratament şapte pacienţi confirmaţi cu Covid-19, trei provenind din judeţul Dolj, doi din Olt şi alţi doi din Mehedinţi.

Întreg spitalul este de acum rezervat doar patologiei Covid-19, odată cu trecerea la scenariul 3 în lupta anti-coronavirus.

10 paturi de Terapie Intensivă

„De astazi ne aflam in scenariul 3 si asta presupune pentru noi eliberarea paturilor din Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova, pentru a fi disponibile toate paturile pentru ingrijirea pacientilor cu infectia COVID -19.

În funcţie de contagiozitatea cazurilor non-coronavirus, am stabilit spitale de suport în care am transferat pacientii spitalului.

Prioritizăm cazurile infectate cu virusul SARS-CoV-2, identificand un nou spatiu de triaj al pacientilor, atat in interiorul spitalului cât si prin montarea a doua corturi în curtea spitalului.Mentionam ca avem pregatite 10 paturi de terapie intensiva, 205 paturi de boli infectioase si dispunem de echipamente de protectie, dezinfectant si tot ce este necesar pentru protejarea "armatei albe"care este disponibila 24h/24h pentru zona Olteniei.Tot astazi, am asigurat dezinfectia aleilor si a spatiilor din curtea spitalului.Vă rugăm sa ne fiti alaturi şi sa ţineti cont de sfaturile Ministerului Sanatatii“, este mesajul reprezentanţilor unităţii medicale.