VIDEO REPORTAJ Oraşul unde lemnele sunt cărate în apartamente apăsând pe telecomandă. „Aşa evoluăm noi, suntem de râsul lumii“

„Ne descurcăm nu greu, foarte greu. De atâţia ani trăim cu calvarul ăsta. Eu am noroc că stau la parter. Mi-am făcut aici, sub geamurile apartamentului, depozitul de lemne. Soba o am în dormitor şi las uşa deschisă pentru a intra căldura în toată casa. Nu avem altă soluţie”, povesteşte Eugen Cîrneci, în vârstă de 59 de ani.

Eugen Cîrneci şi-a transformat grădina în depozit de lemne

Cel mai greu este pentru cei care locuiesc la etajele superioare. „Uneori simt că leşin pe scări cu plasa plină cu lemne. Pe balcon, în loc de murături am butuci să fac focul în sobă. Cănd ştiu că se apropie iarna, mă rog la Dumnezeu să nu fie prea geroasă. Noi suntem bătrâni, abia ne mai putem mişca, dar suntem nevoiţi să urcăm pe scări, până la etajul 4 cu lemnele în braţe. N-avem ce face”, spune Cornel Stavin, în vârstă de 77 de ani.





Elisabeta Spulbăr îşi aduce lemnele în casă cu ajutorul unui scripete electric

Elisabeta Spulbăr, în vârstă de 63 de ani, a cărat ani la rând lemne până la etajul 3, unde locuieşte. Ar fi şi acum în aceeaşi situaţie dacă fiul său nu ar fi venit cu soluţia salvatoare. „Băiatul meu munceşte în Italia şi mi-a cumpărat un scripete cu telecomandă. Pot spune că ne-a salvat viaţa. Am făcut un suport pe balustrada de pe scară, punem scripetele, îl bag în priză, las cârlicul în jos, atârn plasa cu lemne, apăs pe telecomandă şi o trag sus, la etajul 3. E mult mai uşor aşa. Oricum, mi-am nenorocit spatele cărând lemne pe scări”, mărturiseşte femeia.

Ideea salvatoare a familiei Spulbăr a fost preluată de mulţi locatari. „E mult mai uşor aşa. Să cărăm lemnele în casă apăsând pe telecomandă. Nu avem altă soluţie. Aşa evoluăm noi, suntem de râsul lumii. Lemnele le cumpărăm din timp. Fiecare cum poate. Aproape toţi le achiziţionăm din Bulgaria pentru că sunt mult mai ieftine”, spune şi vecinul de la etajul 4.









„Stăm pe o mină de aur, dar degeaba”



Autorităţile din Calafat recunosc că sunt depăşite de situaţie. Iar la Primăria din Calafat, problemele greu pot fi rezolvate atâta timp cât edilul şef al oraşului se plânge că nu este sprijinit de consilierii locali. „Avem o singură speranţă să rezolvăm această problemă, să dezvoltăm oraşul, să-l transformăm într-un adevărat punct de atracţie pentru toată ţara şi nu numai. De curând, am aflat că oraşul nostru stă pe izvoare de apă termală. Exact ca şi Vidin-ul. Acolo, oamenii au început lucrările. Vor să profite de bogăţia venită de la Dumnezeu. La noi, nu se vrea nimic. Atunci când am adus în discuţie acest subiect, unii domni consilieri mi-au zis că am OZN-uri în cap. Am adus personal un specialist de la Craiova şi dumnealui spune că stăm pe o mină de aur, dar degeaba”, susţine primarul Lucian Ciobanu.