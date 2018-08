VIDEO Oameni din Dolj, Olt şi Gorj pleacă împreună spre mitingul din Capitală. „Noi nu ne prostituăm politic, voi da!“

Zeci de craioveni s-au mobilizat vineri dimineaţa, 10 august, pentru a merge în Bucureşti, la protestul organizat de diaspora.





Oamenii spun că nu pot rămâne acasă atâta timp cât au posibilitatea să-şi exprime punctele de vedere. Cei mai mulţi dintre ei au declarat că au fraţi, părinţi sau prieteni în străinătate şi speră ca acţiunea de la Bucureşti să schimbe în bine, cât de puţin, soarta României.





Cei care au venit din străinătate special pentru mitingul de la Bucureşti au spus că încă mai speră ca România să se trezească.

"Am venit acasă pentru că-mi pasă!"





Mădălin Stanciu, de exemplu, a plecat din România în urmă cu 5 ani. A ales să se stabilească împreună cu soţia şi copilul în Danemarca. "Nu am de gând să revin în ţară pentru că aici nu aş putea să ofer familiei mele o viaţă normală. Am venit acasă doar pentru a fi alături de românii mei. Am venit acasă pentru că-mi pasă", a declarat Mădălin Stanciu. Bărbatul şi-a scris pe un tricou albastru, următorul mesaj: "Noi nu cerşim voturi, nu furăm bugetul, nu ne prostituăm politic, voi da! Noi muncim, voi nu!"