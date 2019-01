VIDEO Momentul în care un hoţ mascat intră în banca din Craiova pe care urmează să o jefuiască. Imagini de pe camerele de supraveghere

Până la ora 17.30, hoţul nu fusese prins, dar poliţiştii spuneau că sunt pe urmele lui. Din primele informaţii rezultă că bărbatul ar fi plecat cu o sumă de aproximativ 20.000 de lei.

„Azi, in jurul orei 14.30, am fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o agenţie bancară din Craiova a pătruns o persoană cu faţa acoperită, care, sub ameninţarea unui obiect ce părea a fi pistol, şi-a însuşit o sumă de bani, din casierie, după care a dispărut într-o direcţie necunoscută. În agenţie nu se aflau decât două angajate, nu au fost exercitate alte acte de violenţă. Au fost demarate verificări pentru identificarea persoanei în cauză“, arată reprezentanţii IPJ Dolj.

La câteva ore după jaf au apărut şi primele imagini de pe camerele de supraveghere, care îl arată pe bărbatul cu faţa acoperită, în momentul în care intră în bancă şi se pregăteşte să comită jaful.

La momentul comiterii jafului, în bancă se aflau doar două angajate şi niciun client.

Nimeni nu a fost rănit în timpul jafului.

