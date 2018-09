VIDEO Ce măsuri a luat conducerea şcolii în cazul elevului care şi-a băgat colegul în spital dintr-un singur pumn

După ce s-a şicanat cu un coleg într-o pauză şi i-a dat un pumn în faţă, elevul care practică box a fost sancţionat de conducerea Liceului unde învaţă. „Am aplicat pentru elevul agresor sancţiunea maximă prevazută de regulament, mutare disciplinară la o altă clasă şi scăderea mediei la purtare, pentru că, fiind în invăţământul obligatoriu, nu poate fi exmatriculat. Dacă semestrul următor nu va avea 10 la purtare, va repeta anul şcolar. Până acum acest elev nu a creat probleme şi sperăm că se va îndrepta“, a declarat Laurenţiu Puiciu, directorul Colegiului „Constantin Brâncuşi“.

Adolescentul a mai fost acuzat că, după două zile de la incident, ar fi mers la spital şi l-ar fi ameninţat pe colegul bătut că a doua oară nu mai scapă dacă nu-şi retrage plângerea făcută împotriva sa.

Ce spune elevul acuzat

"Nu l-am ameninţat pe colegul meu. Am fost cu mama la spital şi cu prietena mea să văd cum se simte şi să-mi cer scuze. Regret mult că l-am lovit, dar când mi-a pus mâna la gât am dat din reflex. Nu a căzut pe jos inconştient aşa cum s-a spus. Chiar îmi pare rău. Ne-am şicanat în faţa fetelor şi a ieşit urât, dar chiar îmi pare rău şi-mi cer mii de scuze", a declarat elevul acuzat de lovire.



Pentru a demonstra că nu a mers la spital cu intenţii rele a postat pe contul său de socializare întâlnirea dintre el şi colegul bătut. "I-am spus prietenei mele să filmeze când vorbesc cu el să nu se spună altceva. Dar tot s-a spus. Părinţii colegului au chemat poliţia la spital după ce am plecat eu şi au depus plângere că l-am ameninţat, dar nu este adevărat", a mai spus adolescentul.



Antrenorul Tănăsie: "Este un sportiv foarte bun, disciplinat, nu ştiu ce s-a întâmplat"

Elevul bătăuş face box de performanţă, iar unul dintre antrenorii săi este Sorin „Pantera“ Tănasie, pugilistul de aur al Craiovei, fost campion mondial la juniori. "Eu mereu le spun copiilor mei să dea cu pumnul doar in ringul de box. Violenţa nu are ce căuta la şcoală, pe stradă. Le-am spus mereu să înveţe din greşelile mele. Am şi eu copil şi nu mi-ar conveni să vină acasă bătut de un coleg. Eu sper ca acest copil să-şi revină, să fie primul şi ultimul incident de acest gebn, să se ţină de şcoală şi de sport pentru că este foarte talentat", a spus Sorin Tănăsie.