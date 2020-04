VIDEO Hora bucuriei în curtea spitalului din Craiova. Cum au sărbătorit cadrele medicale vindecarea primului pacient cu Covid-19, un caz deosebit de grav

Mai multe cadre medicale au sărbătorit joi, 9 aprilie 2020, vindecarea primului pacient cu Covid-19 tratat la Craiova. Pacientul a fost internat pe 6 martie, starea sa de sănătătate fiind foarte gravă. A reuşit, însă, să o depăşească, iar medicii şi asistentele au vrut să arate cât de mult înseamnă acest lucru.

„Gestul a fost făcut pentru primul pacient cu coronavirus adus la noi la spital, pe care credeam că-l vom pierde. Pacientul are 64 ani, are şi alte afecţiuni, a stat foarte mult în Terapie Intensivă. De trei ori l-am resuscitat, dar din fericire ultimele două teste de COVID-19 au ieşit negative”, a declarat Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Craiova.

Bucuria cadrelor medicale nu a fost, însă, „gustată“ de toată lumea, în sutele de comentarii care s-au adunat în foarte scurt timp personalul fiind criticat pentru că nu ar respecta ordonanţele militare şi nici suferinţa celorlalţi pacienţi.

„Voi ati innebunit cu totii? Cum sa va vina sa dansati cand lumea sufera in cladirea de langa (ca sa nu zic ca pacientii poate mor, fara sa isi mai vada familia) ... Imi veti zice ca au echipament deci nu se pot contamina,... Pai acum tot acest echip tb pus la pubela pt ca s-au atins reciproc, dar bine, poate in RO ne permitem sa facem risipa. Pt info, in Fr nu ne permitem asta...“, este doar unul dintre acestea.

Echipa spitalului care tratează pacienţii de Covid-19 din toată regiunea Olteniei a revenit cu un nou mesaj, în urma valului de critici, explicând ce s-a dorit de fapt acel moment:

„Momentul de bucurie de astăzi, din curtea spitalului, este legat de 𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗹 𝗲𝗰𝗵𝗶𝗽𝗲𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 care a salvat un pacient după 32 de zile de internare, dintre care 𝟳 𝘇𝗶𝗹𝗲 în 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃ă.

Cel aplaudat se afla la etaj şi astăzi este 𝗽𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗶𝗻𝗱𝗲𝗰𝗮𝘁 𝗦𝗔𝗥𝗦-𝗖𝗢𝗩-𝟮 după ce în repetate rânduri 𝗮𝗺 𝗰𝗿𝗲𝘇𝘂𝘁 𝗰ă 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗽𝘁𝗮 𝗰𝘂 𝘃𝗶𝗮ţ𝗮. 𝗜-𝗮𝗺 𝗺𝘂𝗹ţ𝘂𝗺𝗶𝘁 pentru faptul că a colaborat şi a ascultat sfaturile medicilor“, este mesajul conducerii spitalului.