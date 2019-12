VIDEO O familie din Craiova s-a trezit cu un cocktail Molotov în curtea vilei pentru o presupusă datorie la poker: „Norocul nostru a fost că au pus motorină în sticle“

Scandalul a început în ziua de 1 decembrie, când Marian Georgescu, un craiovean care locuieşte la marginea oraşului, s-a trezit acasă cu mai mulţi bărbaţi înarmaţi. "Aveau săbii, cuţite, pistoale. Au zis că nepotul meu ar fi pierdut la poker 30.000 de lei şi să le dăm noi banii. Cu greu am reuşit să-i calmez. Le-am spus că eu sunt bunicul, că părinţii copilului vor veni în câteva zile în ţară şi se vor descurca atunci. Sunt doi capul răutăţilor. Alex Nebunu, aşa se şi numeşte barul unde a fost nepotul meu, şi Dănuţ Bozgan", povesteşte bărbatul.

Ameninţările, însă, au continuat. "Primeam tot felul de ameninţări, şi eu, şi copiii mei, şi nepotul meu, că ne omoară, că ne distrug tot, că ne dau foc. Atunci am hotărât să mergem la poliţie. Noi nu suntem oameni care să punem mâna pe par, am considerat că poliţia trebuie să-şi facă datoria", a mai declarat Marian Georgescu.

Nepotul bărbatului a povestit şi el ce s-a întâmplat. "M-am dus la acel bar şi Daniel Bozgan mi-a zis să mă joc. Eu i-am zis că n-am bani şi el a zis că nu-i nimic. După ce am plecat de acolo, m-au sunat şi mi-au zis că am să le dau 30.000 de lei. Şi au început să mă ameninţe că-mi omoară familia. Nu sunt singurul cu care au procedat aşa. Un alt băiat a păţit-o, acum am aflat. Părinţii lui au fost nevoiţi să plătească 40.000 de lei ca să nu fie omorâţi", a povestit Ionuţ, nepotul lui Marian Georgescu.







Oamenii credeau că după ce vor sesiza poliţia, lucrurile se vor linişti, dar nu a fost aşa. "Exact când mă întorceam de la poliţie, cineva sigur i-a anunţat, ei mă aşteptau. I-am văzut, am fugit, am sunat iar la poliţie, am reuşit să ajung acasă şi câteva ore mai târziu au venit iar şi au aruncat cu sticle cu foc în casă. Poliţiştii ne-au spus că norocul nostru a fost că au pus în sticle motorină şi nu benzină, că altfel toţi muream", a mai povestit bărbatul.







"Sunt disperată. Noi nu am făcut rău nimănui şi mereu ne-am văzut de treabă. Noi ne-am câştigat banii din muncă cinstită, nu am furat, copiii au carte, au meserii, mereu i-am învăţat să aibă grijă, să fie oameni, şi acum suntem nevoiţi să stăm ascunşi în casă pentru că ne este frică să mai ieşim afară. Iar poliţiştii nu fac nimic. Ei se laudă că au pile la poliţie şi DIICOT, nu se poate să nu se ia măsuri", a spus şi bunica lui Ionuţ.

Poliţiştii au demarat cercetările. "În urma plângerilor făcute, s-au întocmit două dosare penale. Unul pentru ameninţare şi violare de domiciliu, iar cel de-al doilea pentru distrugere. Urmează să se stabilească exact dacă autorii sunt aceiaşi îîn cele două cazuri", a declarat Mihaela Gârd, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Cele două dosare au fost preluate în cursul zile de vineri de poliţiştii de la Serviciul Investigaţii Crimanale.