VIDEO „Dacă nu mă operez, voi muri!“. Strigătul disperat al unei studente care refuză să renunţe la facultate, deşi este grav bolnavă

Loredana Jianu are 28 ani şi din 2006 luptă să trăiască. Atunci a descoperit că are o tetrapareză spastică dobândită în urma unei hernii de disc. Boala a evoluat treptat: sindrom distonic, hipotomie musculară, diskinezie musculară, dizartrie.

Anii de adolescenţă ai Loredanei au fost grei. Fata şi-a pierdut tatăl când avea doar 2 ani, aşa că singurul ei sprijin a rămas mama. Femeia a bătut la zeci de cabinete medicale. Oriunde auzea că ar exisa un medic care i-ar putea ajuta copilul, ea mergea. Din păcate, nimeni în România nu i-a oferit Loredanei vreo şansă. Toţi medicii care au ascultat-o de-a lungul anilor i-au spus că este inoperabilă.



Chiar dacă deja nu mai putea să meargă, chiar dacă avea dificultăţi de vorbire, chiar dacă simţea uneori ameţeli sau se simţea mult prea obosită după orele de recuperare, Loredana nu a acceptat în nici un moment să renunţe. Şi nici nu a vrut să renunţe la visul ei: acela de a fi studentă.



"Ea este cea care mă ajută să mă ridic"

Loredana Jianu a absolvit Colegiul Naţional «Ioniţă Asan» din Caracal. Îşi dorea, însă, mult să termine şi o facultate. Visul ei părea irealizabil, însă mama a încercat să găsească o soluţie. Şi a reuşit. Tânăra a intrat la Facultatea de drept. Primul an l-a încheiat cu 9,88, iar în al doilea an media generală a fost 9,70. Mama este cea care duce la cursuri într-un cărucior cu rotile, este cea care îi scrie cursurile, cea care o ajută să-şi susţină examenele.

"Mi-am dorit mult să-i îndeplinesc acest vis. Are o capacitate extraordinară de a reţine, îi place mult să înveţe. Am găsit înţelegere la conducere Facultăţii şi ne-am mutat în căminul studenţesc. Rămânem şi în timpul vacanţei aici pentru că trebuie să facem exerciţiile de recuperare. Visul fiicei mele este să se opereze şi în toamnă să poată să revină la cursuri. Este un copil extraordinar. De câte ori mă vede prăbuşită, ea este cea care mă ajută să mă ridic", a declarat Valeria Jianu, mama Loredanei.

Cea mai bună din grupă

Loredana Jianu este un student excepţional. Are bursă de merit şi, încă, din primul an de facultate a fost cea mai bună din grupă. Dascălii sunt impresionaţi de performanţele Loredanei. "Este un student extraordinar. Chiar dacă are atâtea probleme de sănătate, Loredana nu se lasă învinsă, ne-a fascinat pe toţi. Vine cu mama ei la cursuri, aceasta îi şi ia notiţele necesare, iar examenele le dă tip grilă. Loredana este studentul care pune mereu întrebări, studentul care rea să ştie mai mult, şi mai mult. Loredana Jianu este un exemplu pentru noi toţi", a declarat lector universitar doctor Mădălina Cristina Dănişor.

Orele de recuperare sunt dureroase, dar importante

Mereu Loredanei i s-a spus că are nevoie de recuperare. Cu ajutorul unei prietene, a reuşit să-l găsească pe asistentul Adrian Bucă. El este cel care o ajută să nu-şi piardă complet mobilitatea mâinilor şi picioarelor.

"Masajul şi kinetoterapia sunt vitale în cazul Loredanei. Acum lucrăm intensiv la recuperarea mâinilor pentru că, din păcate, boala ei în ultimele luni s-a agravat. Are şi orteze, înainte puteam să o duc în curtea căminului, ne plimbam, dar acum nu mai putem. Loredana este o tânără minunată. Are o voinţă de fier. Ştiu că de multe ori o doare, dar nu renunţă Nu este pacienta, ci prietena mea", a declarat Adrian Bucă, asistent balneofiziokinetoterapeut.

"Dacă nu mă operez în Germania, voi muri"

Documentele medicale ale Loredanei au fost trimise la o clinică din Germania care a acceptat să o primească de urgenţă pentru investigaţii complexe. A fost programată pe data de 29 iunie. atunci, colegii de la Facultate au ajutat-o să strângă bani pentru a merge în Germania. Colegii au organizat spectacolul caritabil "Inimă, nu fi de piatră!"





„Colegii, profesorii, oamenii m-au sprijinit atât moral cât şi material şi am putut sa ajung la Clinica Werner Wicker din Germania. În urma examenului clinic şi pe baza investigaţiilor imagistice, neurochirurgii de acolo mi-au pus următoarele diagnostice: SECŢIUNE MEDULARĂ INCOMPLETĂ, MIELOPATIE CERVICALĂ, HERNIE DE DISC CERVICALĂ. Recomandarea acestora este INTERVENŢIA CHIRURGICALĂ DE URGENŢĂ, scopul principal al intervenţiei fiind salvarea vieţii, iar secundar recăpătarea mobilităţii mâinilor, reducerea spasticităţii şii eliminarea durerilor.

În cazul în care intervenţia chirurgicală nu va fi efectuată în timp util, măduva va fi secţionată complet şi voi paraliza total sau voi muri.





Dacă intervenţia ar fi fost efectuată încă din anul 2006 când s-a descoperit hernia de disc, sau cel târziu în 2014, astăzi aş fi avut o viaţă normală, dar se pare ca incompetenţa unora mi-a eliminat această şansă.





Medicii germani, în urma consultaţiei, mi-au propus să rămân internata încă de atunci, dar am fost nevoită să refuz internarea întrucât nu am avut suma necesara acoperirii tuturor eventualelor cheltuieli (intervenţie chirurgicală, spitalizare, imagistică, teste genetice etc.) care s-ar ridica la 30.000 de euro, cu tot cu cheltuieli suplimentare (transport avion, cheltuieli cu cazarea şi masa pentru mama, care ma va însoţi).





Am programat intervenţia chirurgicală în data de 16 august 2018, în speranţa că voi reuşi să strâng suma necesară. Va rog cu toată inima pe toţi cei care puteţi să-mi întindeţi o mâna de ajutor, vreau sa câştig această luptă", a declarat Loredana Jianu.







Loredana nu îşi doreşte altceva, decât să i se ofere o şansă la viaţă. Îşi doreşte să înveţe în continuare, să ajungă să ajute la rândul ei, îşi doreşte să fie independentă şi să poată să fie şi ea utilă. Toţi cei care pot da o mana de ajutor, pot dona bani în conturile:

Titular : Jianu Florina-Loredana

Cont LEI : RO92BRDE170SV36447131700

Cont EURO: RO74BRDE170SV52688201700

SWIFT: BRDEROBU

SUCURSALA : BRD , CRAIOVA , CALEA

SUCURSALA : BRD , CRAIOVA , CALEA