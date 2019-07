VIDEO O fetiţă de 6 ani a supravieţuit miraculos după ce maşina în care se afla a fost lovită de TIR. Cumplitul accident, surprins de o cameră de supraveghere

Totul s-a întâmplat în localitatea Brădeşti, situată la 25 de kilometri de Craiova. Bunicul se întorcea cu fetiţa de la dentist şi, în apropiere de casă, aceasta a cerut o îngheţată. Omul a tras pe dreapta, în apropierea unui magazin, şi i-a spus nepoatei să stea cuminte să-l aştepte.

Doar câteva secunde au trecut şi bărbatul a auzit afară o bubuitură cumplită şi ţipete. "Am ieşit repede şi am văzut un tir într-o casă, oamenii ziceau că şoferul a murit. Când m-am uitat spre locul unde lăsasem maşina şi am văzut că zburase într-un şanţ, am crezut că în acel moment şi eu mor. Nepoata era, din fericire, bine. M-a întrebat ce s-a întâmplat. Eu cred că norocul ei a fost că a stat în spate, între scaune, asculta muzică", a povestit bunicul.

La faţa locului au ajuns echipajele Smurd şi descarcerare. Şoferul Tir-ului a fost cu greu scos din cabina care era strivită în pereţii casei. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, decedase.

Proprietarul locuinţei a urmărit întreaga scenă. "Şoferul tir-ului a vrut să ocolească maşina care staţiona pe dreapta, dar a lovit-o şi cred că s-a speriat, nu ştiu ce s-a întâmplat, dar a intrat în casa mea. Norocul este că nu era nimeni în locuinţă, este o casă bătrânească în care nu mai stăm", a declarat proprietarul.

Poliţiştii au deschis în cauză un dosar penal pentru ucidere din culpa şi urmează să stabilească dacă maşina parcată pe marginea drumului era regulamentar oprită sau dacă şoferul care a decedat nu a adaptat viteaza la condiţiile de drum.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: