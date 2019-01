Vâlcov, Iordache şi fetele cocoţate peste noapte la vârful puterii. „Le cunosc, ştiu cum au ajuns în aceste funcţii“

Numirea unei economiste anonime la şefia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a stârnit o furtună mediatică în România. Pe 3 decembrie, premierul Viorica Dăncilă a semnat un ordin vizând înlocuirea lui Ionuţ Mişa de la preşedinţia ANAF cu Mihaela Triculescu, o tânără de 42 de ani din Craiova nominalizată pentru funcţie de ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici.



Numele noului preşedinte ANAF i-a luat prin surprindere chiar şi pe liderii PSD Dolj, care spun că n-au auzit de Triculescu şi că impunerea acesteia la vârfului Antifraudei n-are legătură cu filiala condusă de Lia Olguţa Vasilescu. De altfel, fostul ministru al Muncii a postat pe Facebook un mesaj prin care a ţinut să se delimiteze de „afacere“: „Nu o cunosc pe doamna de la ANAF şi nu am propus-o pe vreo funcţie“.



O tipă ambiţioasă, „cu mult tupeu“



Singurii care au confirmat că o cunosc au fost angajaţii Primăriei Cârcea, o comună bogată situată în zona metropolitană a Craiovei, la doar 12 kilometri. Mihaela Triculescu a plecat la vârful ANAF direct de pe scaunul de şef al compartimentului financiar contabil al Servicii Publice SRL Cârcea, o societate aflată în subordinea primăriei din comună.

„La Cârcea a ajuns prin primarul Pupăză (n.r. - Valerică Pupăză, edilul PSD al localităţii). Cu el a vorbit un lider PSD cu influenţă mare şi a primit funcţia. Ca economist, nu are nici pe departe «o vastă experienţă», aşa cum se menţionează în comunicatul Guvernului. În septembrie 2016 şi-a deschis propriul cabinet de insolvenţă, însă nu se poate lăuda că «în ultimii 3 ani», care sunt de fapt 2, «a asigurat managementul procedurii de insolvenţă pentru mai multe companii», aşa cum se susţine în acelaşi comunicat. Experienţa în cei doi ani ca practician în insolvenţă se rezumă la câteva firme mici al căror obiect de activitate a fost în mare parte comerţ cu amănuntul, ăsta e adevărul. Este o tipă ambiţioasă, muncitoare, cu mult, mult tupeu. Nu se lasă până când nu face ce-şi propune“, a declarat pentru „Adevărul“, sub protecţia anonimatului, un fost colaborator al Mihaelei Triculescu.



Deşi au trecut câteva zile de la instalarea în funcţie, un CV oficial al Mihaelei Triculescu nu este disponobil nici pe site-ul ANAF, nici pe cel al guvernului. Din informaţiile disparate obţinute, reiese că tânără absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Craiova a intrat în contact cu sectorul bugetar în 2011. Atunci, Triculescu a ajuns director adjunct al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj. În acea perioadă, potrivit unui raport întocmit de Corpul de Control al Ministerului Muncii, conducerea centrului a împărţit după bunul plac fonduri europene obţinute prin două proiecte strategice, derulate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.



Ulterior, între 2014 şi 2016, Mihaela Triculescu a picat de cinci ori examenul oral pentru ocuparea funcţiei de inspector în cadrul ANAF. Tot din 2014 până în prezent, Triculescu a înfiinţat mai multe firme, însă modul în care le-a administrat ridică semne de întrebare. În acest moment, pe rolul Tribunalului Dolj se află nu mai puţin de 23 de procese în care Triculescu este parte în dispute juridice în care părţile adverse sunt DGRFP Dolj, Finanţele Publice Locale sau Registrul Comerţului.



„Eu trebuie să fiu la ANAF!“



Într-una dintre numeroasele firme deţinute, Triculescu a fost asociată cu Adriana Cotel, cea care în octombrie 2018 a fost numită şefă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului, printr-o decizie la fel de surprinzătoare şi controversată. Cotel este, de asemenea, economistă de profesie, şi a derulat în trecut afaceri cu medicamente, în special în zona Oncologiei. Mai multe canale media au scris la vremea respectivă că Adriana Cotel este legată printr-o prietenie veche de Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului Dăncilă, cel pe care sursele din interiorul PSD îl indică şi în spatele numirii lui Triculescu la şefia ANAF.



Surse din interiorul PSD susţin că apariţia Mihaelei Triculescu l-a luat prin surprindere inclusiv pe Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, care a ţinut-o în anticameră în jur de două ore pentru că nu ştia cine este. „Nu ştiu cine este Triculescu. Ulterior am aflat că, înainte de Crăciun, ministrul Teodorovici a ţinut-o pe această Mihaela două ore la uşa lui. Nu reţinuse numele pe care i-l spusese Vâlcov. Duduia a intrat până la urmă şi i-a spus: «Eu trebuie să fiu la ANAF!». Mai mult nu ştiu“, a declarat unul dintre liderii PSD Dolj, care a preferat să-şi păstreze anonimatul. Se pare că întâlnirea dintre Triculescu şi Teodorovici ar fi avut loc imediat după ce Ministrul Finanţelor a susţinut împreună cu Darius Vâlcov o conferinţă de presă pe tema ordonanţei „taxelor pe lăcomie“. Conferinţa a avut loc înainte de Crăciun, pe data de 21 decembrie 2018, la Palatul Victoria.





Prietenia dintre Vâlcov şi Triculescu



Chiar dacă este legată profesional de Craiova, cei mai mulţi membri PSD Dolj au arătat cu degetul spre Olt când au fost întrebaţi ce ştiu despre noua şefă de la ANAF. La Slatina, Triculescu este cunoscută prin prisma Adrianei Cotel. Prietenia dintre cele două este de notorietate, aşa cum este şi legătura dintre Andrei Iordache, directorul DSP Olt, şi Darius Vâlcov.

Şi tot de notorietate este că acelaşi Andrei Iordache este un apropiat al Adrianei Cotel, cei doi petrecându-si inclusiv vacanţe împreună. De exemplu, în 2014, au fost surprinşi de o echipe de televiziune pe Aeroportul Henri Coandă (foto sus) când se pregăteau să se decoleze. „Nu este un secret că eu sunt prieten cu Adriana, dar şi cu Mihaela. Nu este un secret că ele sunt prietene bune. Le cunosc, ştiu ce s-a întâmplat, cum au ajuns în aceste funcţii, sunt fete muncitoare care vor demonstra că sunt în stare să conducă aceste instituţii. S-a dorit să se aducă oameni capabili din afara sistemului“, a declarat, pentru „Adevărul“, Andrei Iordache, directorul DSP Olt.

Sursele consultate de „Adevărul“ mai arată Darius Vâlcov a cunoscut-o pe Mihaela Triculescu prin intermediul Adrianei Cotel şi al lui Andrei Iordache şi că ulterior prietenia dintre cei doi ar fi evoluat într-o relaţie. „Vâlcov o ştie pe Mihaela de la Iordache şi Cotel. În ultimul timp, am auzit că între ei s-a legat o prietenie mai strânsă, ar fi făcut chiar şi revelionul împreuna pe la Sinaia, unde a fost şi Dragnea“, a declarat un apropiat al celor patru.



Iordache, „încălzit“ pentru Bucureşti



În mediul politic, se vehiculează că şi Andrei Iordache ar urma să fie propulsat în curând la Bucureşti, într-un post important din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Numele său este vehiculat inclusiv în fruntea Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. „Nu mă duc la Agenţia de Medicamente, nici la Fondul Suveran, sunt două lucruri diferite. Într-adevăr, voi pleca în câteva zile de la Slatina, dar prefer să nu vă spun deocamdată unde. Se va afla“, a mai spus Iordache.



Andrei Iordache şi Marius Oprescu (centru, plan secund) au fost încătuşaţi în 2013 şi acuzaţi de măsluirea unor probe de sânge



Directorul DSP Olt a fost arestat în 2013 pentru că a ajutat la măsluirea unor probe de sânge. Marius Oprescu, la acea vreme vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, a omorât un căruţaş într-un accident de circulaţie. Oprescu a refuzat să i se recolteze probe de sânge la faţa locului, iar la spital, cu ajutorul managerului de atunci, dr. Andrei Iordache, probele i-au fost schimbate.

Procurorii au descoperit totul şi au dispus arestarea celor implicaţi. Între timp, Andrei Iordache a ajuns şef la DSP Olt, iar Marius Oprescu a urcat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Olt. Soarta dosarului penal în care cei doi sunt cercetaţi în această chestiune este incertă. Presa locală din Olt a scris în repetate rânduri ca Andrei Iordache a scăpat basma curată din aceasta poveste datorită prieteniei cu Darius Valcov.